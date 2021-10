Wettmar

In einem Fall von Sachbeschädigung ermittelt die Polizei Großburgwedel. Unbekannte haben mehrere Glasbausteine der Sporthalle an der Westerfeldstraße in Wettmar durch Steinwürfe beschädigt. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch, 15 Uhr, und Donnerstag, 16 Uhr. Wer die Tat beobachtet hat oder etwas über die Täter weiß, sollte sich unter der Telefonnummer (05139) 9910 bei der Polizei in Großburgwedel – oder bei jeder anderen Polizeidienststelle – melden.

Von Sandra Köhler