Großburgwedel

Ein Unfall zwischen einem Rad- und einem Autofahrer in Großburgwedel dürfte ein juristisches Nachspiel haben – allerdings weder für den Unfallverursacher noch für das Opfer, sondern für einen Angehörigen des Geschädigten.

Ein 20-jähriger Autofahrer bog am Mittwochabend gegen 20.55 Uhr mit seinem VW von einem Tankstellengelände nach rechts auf die Hannoversche Straße ab. Dabei übersah der Mann einen 14-jährigen Fahrradfahrer, der mit seinem Rad auf dem gemeinsamen Fuß- und Radweg in Richtung Innenstadt unterwegs war. Das Auto erfasste den Jungen und schleuderte ihn auf die Fahrbahn. Der Jugendliche wurde am Bein verletzt, ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme erschienen Familienangehörige des 14-Jährigen und die Situation drohte zu eskalieren. Ein Angehöriger verletzte den Autofahrer mit einer Kopfnuss. Die Polizei forderte Verstärkung an, um die Lage zu beruhigen. Anschließend leiteten die Beamten ein Vermittlungsverfahren gegen den Angreifer ein. Um den genauen Tathergang klären zu können, bittet die Polizei Zeugen, sich unter der Rufnummer (05139) 9910 beim Kommissariat in Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer