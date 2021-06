Kleinburgwedel

Eine 20-jährige BMW-Fahrerin hat am Donnerstagnachmittag einen Motorradfahrer auf der Würmseekreuzung übersehen. Es kam zur Kollision, wobei der Mann schwer verletzt wurde. Wie die Polizei mitteilt, wollte die Frau gegen 16 Uhr von Kleinburgwedel aus kommend nach links auf die L 381 in Richtung Großburgwedel abbiegen. Dabei übersah sie den 60-Jährigen, der auf seiner Harley Davidson von Großburgwedel in Richtung Fuhrberg unterwegs war und Vorfahrt gehabt hätte. Obwohl beide noch bremsten, kam es zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer kam ins Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Von Carina Bahl