Thönse

Auf der Kreuzung der Straße Im neuen Garten und der Großburgwedeler Straße im Burgwedeler Ortsteil Thönse ist es am Sonntagmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war ein 19-Jähriger in einem Hyundai gegen 13.30 Uhr nach links auf die Großburgwedeler Straße abgebogen, hatte dabei aber die Vorfahrt eines 74-Jährigen in einem Kia missachtet.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der Hyundai schließlich in einem Gartenzaun landete. Der 19-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 4500 Euro.

Von Carina Bahl