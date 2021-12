Großburgwedel

Bei einem Verkehrsunfall ist ein 20-Jähriger am Donnerstagnachmittag in Großburgwedel leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der junge Mann gegen 16 Uhr auf der Umgehungsstraße zwischen Ortsausgang an der Kokenhorststraße und dem Kreisverkehr am Schulzentrum unterwegs, als er auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen BMW verlor. Das Auto geriet von der Fahrbahn ab und schleuderte schließlich gegen einen Baum. Der 20-Jährige kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Laut Polizei entstand am Wagen ein Sachschaden in Höhe von 7000 Euro – der BMW musste abgeschleppt werden.

Von Carina Bahl