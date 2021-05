Großburgwedel

An dem Großburgwedeler Unfallschwerpunkt auf der Landesstraße 381 hat es wieder einen Unfall gegeben. Am Mittwochnachmittag um 16.50 Uhr stießen an der Auffahrt auf die A 7 zwei Fahrzeuge zusammen. Eine 24-Jährige war mit ihrem Opel Astra aus Isernhagen H.B. kommend in Richtung Großburgwedel unterwegs, um dort auf die Autobahn aufzufahren. Beim Abbiegen auf die A 7 übersah sie einen entgegenkommenden BMW. Am Steuer saß ein 73-jähriger Mann. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen.

Die Beteiligten hatten Glück im Unglück: Weder die Autofahrerin noch der Autofahrer wurden bei dem Unfall verletzt. Allerdings waren sowohl der Opel als auch der BMW nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Schadenshöhe machte die Polizei keine Angaben. Im Feierabendverkehr kam es zu leichten Behinderungen.

Von Thomas Oberdorfer