Großburgwedel

E-Scooter gelten als sogenannte Elektrokleinstfahrzeuge und müssen wie Autos auch eine Kfz-Haftpflichtversicherung haben. Diese hatte ein 25-Jähriger für seinen E-Scooter, mit dem er am Sonnabend, 2. Januar, in Großburgwedel unterwegs war, allerdings nicht.

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle stoppte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Burgwedel den jungen Mann gegen 14.30 Uhr auf der Fuhrberger Straße in Höhe des Abzweigs zum Sonnenweg. Da der 25-Jährige keine Haftpflichtversicherung abgeschlossen hatte – was sich unter anderem daran zeigte, dass er keine Versicherungsplakette an seinem E-Scooter angebracht hatte –, leiteten die Polizisten ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gegen ihn ein.

Von Carina Bahl