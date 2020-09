Burgwedel/Isernhagen

Ein hochwertiges Herrensportrad der Marke Stevens in den Farben Grau, Rot und Schwarz lagert derzeit im Polizeikommissariat Großburgwedel. Gefunden wurde das Zweirad im Modell Gavere bereits am 18. Juli auf dem Parkplatz des Möbelhauses Porta an der Opelstraße in Altwarmbüchen. Ob es gestohlen oder vergessen wurde, steht bisher nicht fest. Niemand hat sich bei der Polizei gemeldet und ein solches Fahrrad als vermisst gemeldet.

Eigentumsnachweis für Herausgabe erforderlich

Deshalb sucht die Polizei nun mit einem Foto nach dem Eigentümer des Fahrrads. Sollte dieser sein Fahrrad auf dem Bild erkennen, kann er sich im Polizeikommissariat Großburgwedel unter Telefon (0 51 39) 99 10 melden. Es wird aber nicht einfach ausgehändigt. Der Eigentümer muss per Rechnung nachweisen, dass ihm das Rad gehört. Alternativ akzeptiert die Polizei auch Fotobeweise, die das entsprechende Fahrrad im Besitz des Eigentümers zeigen. Bis dahin lagert es weiterhin bei der Polizei.

Von Carina Bahl