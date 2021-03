Großburgwedel

Die Polizei sucht Zeugen für gleich mehrere Vorfälle, die sich in der Nacht zu Sonntag an der Kleinburgwedeler Straße am Ortsausgang von Großburgwedel ereignet haben.

Zwischen Sonnabend, 19 Uhr, und Sonntag, 19 Uhr, wurde von einer Baustelle ein Verkehrsschild mit Pfosten abgebaut und über die Mauer in einen Garten geworfen. Ebenfalls an der Kleinburgwedeler Straße beschädigten die Randalierer einen Stabmattenzaun, in dem sie das Textilgewebe zerrissen, und brachen von einem Golf, der auf einem Wohngrundstück stand, den Heckscheibenwischer ab. Zudem wurde eine Papiermülltonne auf die Straße geschoben und ausgeleert. In diesem Fall haben Zeugen gegen 23 Uhr Geräusche und Stimmen von mindestens zwei männlichen Jugendlichen gehört.

Die Polizei bittet zu allen Taten um Zeugenhinweise unter Telefon (0 51 39) 99 10.

Von Carina Bahl