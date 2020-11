Kleinburgwedel

Ob die Einbrecher Beute gemacht haben, steht nicht fest. Klar ist aber, dass sie in der Zeit zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Sonnabend 13.30 Uhr, in ein leer stehendes Haus in Kleinburgwedel eingestiegen sind. Die Täter hebelten die Terrassentür des Haus auf und drangen so in das Gebäude an der Straße Im Wiesengrund ein. Angaben zur Höhe des angerichteten Schadens machte die Polizei nicht.

Die Beamten bitten Zeugen, ihre Beobachtungen beim Kommissariat in Großburgwedel unter der Telefonnummer (05139) 9910 zu melden.

Von Thomas Oberdorfer