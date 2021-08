Großburgwedel

Die Polizei sucht Zeugen für einen Diebstahl auf dem Parkplatz des E-Centers an der Hannoverschen Straße in Großburgwedel. Ein 83-Jähriger ist dort am Montag gegen 11.10 Uhr an seinem Auto von einem unbekannten Mann angesprochen worden. In diesem Moment entwendete ein anderer Mann aus dem Auto des Rentners die Geldbörse mit circa 200 Euro Bargeld und den persönlichen Papieren. Die beiden Diebe flüchteten in Richtung Innenstadt.

Der Mann, der den Rentner angesprochen hatte, soll circa 40 Jahre alt, groß und kräftig sein. Zum Tatzeitpunkt trug er eine Schirmmütze. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise unter Telefon (05139) 99 10. Dort sollte sich auch die Frau melden, die den Diebstahl bemerkt und den Rentner darauf hingewiesen hatte.

Von Carina Bahl