Großburgwedel

Der Diebstahl fiel erst an der Kasse auf: Als eine 61-jährige Kundins am Sonnabendmittag gegen 14.30 Uhr im Aldi-Discounter in Großburgwedel ihren Einkauf bezahlen wollte, war ihre schwarze Geldbörse verschwunden. Diese hatte sie zuvor in einem Einkaufsbeutel verstaut, den sie am Körper trug, teilt die Polizei mit. In dem Portemonnaie waren Geld, Ausweispapiere und Girokarte. Die Polizei schätzt den Schaden auf 200 Euro.

Als der Diebstahl auffiel, waren der oder die Täter bereits verschwunden. Zeugen, die Hinweise geben können, sollten sich im Kommissariat unter Telefon (05139) 99 10 melden.

Von Carina Bahl