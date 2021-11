Großburgwedel

Gleich drei Fahrzeuge sind in Großburgwedel am Wochenende beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Pappelweg in Großburgwedel haben sich Unbekannte zwischen Freitag- und Sonnabendmittag an einem schwarzen Ford Fiesta zu schaffen gemacht. Dabei wurde der linke Außenspiegel mutmaßlich durch einen Tritt beschädigt. Die Polizei schließt aufgrund der Spurenlage einen Verkehrsunfall als Ursache aus. Der Schaden beläuft sich auf 300 Euro.

Kia mit spitzem Gegenstand zerkratzt

Ebenfalls in Großburgwedel, diesmal aber an der Pestalozzistraße: Zwischen Freitagnachmittag und Sonnabendmorgen wurde dort laut Polizei an einem schwarzen Kia der Außenspiegel beschädigt und das Heck mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Kia hatte in einer Grundstückszufahrt gestanden. Der Schaden liegt bei 400 Euro.

Nicht wegen Sachbeschädigung, sondern wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei bei einem dritten beschädigten Fahrzeug: Ebenfalls an der Pestalozzistraße wurde zwischen Freitag, 16 Uhr, und Sonnabend, 21 Uhr, der Außenspiegel eines dort am Straßenrand abgestellten Lupo beschädigt. Der Unfallverursacher hinterließ keine Personalien und flüchtete. Der Schaden liegt bei 300 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen für alle drei Fälle und bittet um Hinweise unter Telefon (05139) 9910.

Von Carina Bahl