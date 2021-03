Isernhagen H.B./Großburgwedel

Immer wieder kracht es an genau dieser Stelle: Die Auffahrt zur Autobahn 7 in Großburgwedel ist ein Unfallschwerpunkt. Aus diesem Grund plant das Land auch schon seit Jahren, einen Kreisverkehr an dieser Stelle zu bauen. Der neueste Unfall ereignete sich am Donnerstagmorgen.

Kurz vor 6 Uhr war ein 60-Jähriger in seinem Mercedes auf der L381 aus Isernhagen H.B. kommend unterwegs. Der Mann wollte nach links auf die Auffahrt zur A7 in Richtung Hannover abbiegen. Dabei übersah er einen Mercedes im Gegenverkehr. Es kam zum Zusammenstoß. Bei der Kollision der beiden Autos wurde zudem ein VW beschädigt, der gerade von der A7 gekommen war und in der Ausfahrt wartete.

Gesamtschaden in Höhe von 25.500 Euro

Der Unfallverursacher kam mit leichten Verletzungen an der Schulter ins Krankenhaus. Die anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Die Feuerwehr musste vor Ort die ausgelaufenen Betriebsstoffe abstreuen. Der Gesamtschaden an den drei Fahrzeugen beläuft sich laut Polizei auf 25.500 Euro.

Von Carina Bahl