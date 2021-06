Hannover

Eine polnische Diebesbande hat über Monate hinweg teure Landmaschinen, Motorräder, Quads und sogar komplette Sattelzüge gestohlen. Die Täter schlugen unter anderem in der Region Hannover zu, aber auch in anderen Teilen Niedersachsens und in Brandenburg. Der Wert der Beute wird auf deutlich mehr als eine Million Euro geschätzt. Jetzt gelang der Polizei die Festnahme der beiden mutmaßlichen Köpfe der Gruppe.

Nach Angaben der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim schlugen die Autodiebe unter anderem bereits 2017 in Burgwedel zu und auch in Peine. Auf die Schliche kamen die Beamten den Tätern allerdings erst Ende 2020: Damals stahlen sie in Meppen sechs Teleskoplader und mehrere Fahrzeugteile von Traktoren im Wert von 645.000 Euro. Besonders dreist: Zum Abtransport nutzten die Diebe eine Sattelzugmaschine und zwei Sattelauflieger, von denen einer selbst erst kurz zuvor im Kreis Leer gestohlen worden war.

Verdächtiger springt aus rollendem Lkw

Sogar der Lkw, in dem die teuren Landmaschinen Ende November 2020 transportiert wurden, war gestohlen. Über dieses Fahrzeug kamen die Ermittler der Bande aber letztlich auf die Spur. Quelle: Polizei Emsland

Das Gespann mit der gesamten Beute an Bord wurde am 30. November auf der Autobahn 2 bei Helmstedt gestoppt. Der Fahrer des 40-Tonners sprang noch während des Ausrollens aus dem Führerhaus und floh vor der Polizei. „Umfangreiche Ermittlungen und länderübergreifende operative Maßnahmen führten zur Identifizierung einer polnischen Bande“, sagt Dennis Dickebohm, Sprecher der Inspektion Emsland/Grafschaft Bentheim. Weitere Diebstähle in Niedersachsen sollen die Mitglieder unter anderem in Aurich und Melle begangen haben.

Lesen Sie auch: Katalysator-Diebe haben es in der Region Hannover auf VW und Opel abgesehen

Gemeinsam mit polnischen Spezialkräften schlugen nun die Lingener Polizisten im Nachbarland zu. Neben den beiden Hauptverdächtigen entdeckten sie auch Handys, weitere Datenträger, Tatkleidung, Einbruchwerkzeug und Bargeld. Daneben konnte auch ein Fiat-Wohnmobil sichergestellt werden, das schon 2019 in Brandenburg gestohlen wurde. „Es wird erwartet, dass durch die Auswertung der Beweismittel weitere Taten aufgeklärt werden können“, sagt Dickebohm. Die Festgenommenen sollen ausgeliefert werden und sich vor dem Landgericht in Osnabrück verantworten müssen.

Von Peer Hellerling