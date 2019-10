Großburgwedel

George Popescu läuft an fünf Tagen in der Woche Großburgwedels Kokenhorststraße auf der Suche nach Müll ab. An drei Tagen startet der Hausmeister von McDonald’s um 12.30 Uhr mit seiner großen, grünen Abfalltonne auf Rädern. Dienstags und donnerstags ist er schon zwischen 7 und 8 Uhr auf seiner Route unterwegs, um die achtlos weggeworfenen Überbleibsel eines Menüs oder einer Nascherei wieder einzusammeln.

Ursprünglicher Anlass für Popescus Einsatz waren Beschwerden über Gäste des Schnellrestaurants. Vor allem ihnen wurde vorgeworfen, ihre leer gegessenen Schachteln und leer getrunkenen Becher im öffentlichen Raum einfach liegenzulassen. Deshalb kümmert sich der Hausmeister nicht nur um die Reinigung des firmeneigenen Grundstücks an der Kokenhorststraße. Er sammelt auch den Unrat aus Büschen und Gräben entlang der Straße, trennt den Müll und entsorgt ihn dann in den entsprechenden Containern seines Arbeitgebers.

„Was auf der Straße rumfliegt, ist gar nicht alles von McDonald’s“, sagt André Rost. Er ist Burgwedels stellvertretender McDonald’s-Restaurantleiter und in Sachen Sauberkeit immer in engem Kontakt mit seinem Hausmeister. Der 45-jährige Popescu stammt aus der rumänischen Stadt Brasov und konnte in den vergangenen knapp sechs Jahren als Hausmeister wahre Gesellschaftsstudien betreiben.

Zuerst geht es Richtung Osten

Es sind nur ein paar hundert Meter zwischen dem McDonald’s-Gebäude und dem östlich gelegenen Stichweg, der zu einem Feld führt. Popescu findet einen Plastiklöffel in der Gosse und zwei Soßenschachteln süß-sauer am Grundstücksrand eines Gartenbauers. Hinter dem Gebäude eines Motorrad-Helmherstellers liegen außerdem die Überreste eines Frühstücksmenüs. Der Bon flattert noch neben der leeren, braunen Tüte. Keine Stunde ist seit dem Kauf der Mahlzeit vergangen. Weiter geht es. Popescu scannt auch die Ränder des „Rastplatzes“ und findet neben einem schlaffen Luftballon den Kaffeebecherdeckel einer Bäckerei, eine Pfandbierbüchse und die Kunststofffolie eines Mineralwassergebindes.

Im öffentlichen Mülleimer am Spazierweg parallel zur Kokenhorststraße steckt ein Sack mit Hausmüll. Quelle: Patricia Chadde

Wer schmeißt das einfach weg?

Wer wirft seinen Unrat einfach in die Gegend, anstatt ihn in einen Mülleimer zu packen? Sind es die Handwerker von der nahen Baustelle? Die Schüler auf ihrem Weg zum Schulzentrum? Durchreisende oder Einheimische, Junge oder Alte? Oder vielleicht die Fernfahrer, die am Wochenende ihr Gespann auf der Kokenhofstraße parken und oft auch darin leben müssen? „Die Urlauber, die von der Autobahn herunterfahren, sind es eher nicht“, meint André Rost. „Die planen ihre Pause und setzen sich in Ruhe ins Restaurant, während der Nachwuchs spielen geht“, hat der stellvertretende Restaurantleiter beobachtet. „Da müssen anschließend höchstens die Tische abgeräumt werden.“

Hausmüll und Hundekot im öffentlichen Papierkorb

Popescu hat die Straßenseite gewechselt und geht mit seiner rollenden Mülltonne Richtung Schulzentrum. Ein Stapel Wochenzeitungen, eine leere Weinflasche, Zigarettenschachteln und zwei leere Flachmänner sammelt er ein. Reste von McDonald’s-Mahlzeiten liegen hier während der Ferienzeit nicht herum. Aber ein Blick in den öffentlichen Papierkorb zeigt gefüllte Hundekotbeutel und einen gelben Wertstoffsack. Anstelle von Kunststoff hat jemand seinen Hausmüll hineingepackt und in dem Grünanlagen-Mülleimer widerrechtlich entsorgt.

Wenn das Schnellrestaurant nachts beziehungsweise am frühen Morgen schließt, dann wird Hausmüll auch in die firmeneigenen Abfalleimer gesteckt. Nachvollziehen kann das Popescu nicht. „Es hat doch jeder eine Mülltonne zu Hause“, sagt er verwundert. Drei bis fünf Hausmüllsäcke klaubt er morgens aus den McDonald’s-Tonnen. Auch Rost zuckt mit den Schultern. Sein Arbeitgeber arbeite gerade an einem Konzept zur Müllvermeidung und am Recycling. Auch über den Umgang mit den wilden Hausmüllentsorgern denkt man nach.

Am inoffiziellen Rastplatz liegt das Einwickelpapier eines McDonald’s-Frühstücks. Anhand des Bons lässt sich erkennen, dass der Käufer eine Stunde zuvor bezahlt hat. Quelle: Patricia Chadde

Popescu zweifelt an Veränderungen nach Klimadebatte

Popescu kann dagegen vergleichen. „Die Mülltrennung, wie sie in Deutschland üblich ist, kannte ich gar nicht“, berichtet er. Inzwischen hat man in seiner Heimatstadt Brasov nachgerüstet. Auch dort wird jetzt Müll getrennt. Aber der öffentliche Raum sei dort piksauber. „Wer einfach etwas in die Gegend wirft, muss mit einer empfindlichen Strafe rechnen“, sagt der gebürtige Rumäne. Die Strafe falle so hoch aus, dass eine ordnungsgemäße Entsorgung attraktiver sei. „Das funktioniert.“ Popescu zuckt mit den Schultern und macht kehrt, um Richtung Berkhopstraße zu gehen. Aus dem Gebüsch des McDonald’s-Nachbargrundstücks räumt er eine gebrauchte Butangasdose, eine leere Batterie und leere Tabak-, Kartoffelsalat- und Grillfleischpackungen weg. Sichtbarer Beweis: Hier lebte am Wochenende ein Fernfahrer.

Nach rund 90 Minuten ist der Hausmeister zurück auf dem Grundstück des Schnellrestaurants und beginnt mit dem Sortieren des aufgeklaubten Sammelgutes. Er braucht richtig Kraft, um die schwere, volle Mülltüte aus seinem grünen Rollwagen zu hieven. „Leute bis Ende 20 werfen ihren Müll auch vor meinen Augen aus dem Autofenster und lachen. Die über 35-Jährigen sagen Danke“, berichtet Popescu von den Reaktionen. Jetzt ist er gespannt, ob die intensiver werdende Umwelt- und Klimadiskussion auch zu Verhaltensänderungen führen wird. „Wahrscheinlich ändert sich nicht viel“, mutmaßt er. „Ich habe zu tun“, sagt Popescu und meint damit Gegenwart und Zukunft.

Wo fliegt in Burgwedel noch Müll herum? Wo fliegt in Burgwedel noch Müll herum? An den Straßen, in den Grünanlagen oder auch im Wald? Gibt es diese Ecken, über die Sie sich besonders geärgert haben oder über die Sie sich immer noch ärgern? Berichten Sie uns davon – am einfachsten per E-Mail mit einem kleinen Text und einem Foto an burgwedel@haz.de und burgwedel@neuepresse.de. Wir gehen der Sache nach.

Von Patricia Chadde