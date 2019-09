Hannover

Im Prozess gegen die Hundeliebhaberin Andrea K., die sich derzeit wegen der Misshandlung einer ihrer Töchter vor dem Landgericht Hannover verantworten muss, hat am Montag über mehrere Stunden deren Pflegemutter ausgesagt. Die 80-Jährige schilderte, dass sich ihr gutes Verhältnis zu K. während deren Kindheit in den vergangenen Jahren massiv verschlechtert habe – was großteils mit der Geburt der beiden heute neun und vier Jahre alten Enkeltöchter zusammenhänge. Ein erster großer Bruch entstand demnach, als die Rentnerin ihrer schwangeren Pflegetochter 2010 riet, den Fötus abtreiben zu lassen – sie traute der Jüngeren nicht zu, selbst ein Kind großziehen zu können. Nach der Geburt des zweiten Mädchens im Jahre 2014 war das Tischtuch dann bald komplett zerschnitten.

Hundeerziehung als Vorbild

„ Andrea hat immer ganz viele Bücher über Hundeerziehung gelesen, sich aber geweigert, einen Erziehungsratgeber für Kinder zu kaufen“, sagte die 80-Jährige. Die zwei belgischen Schäferhunde oder andere Vierbeiner, die die Pflegetochter am Würmsee nahe Burgwedel in Pflege nahm, hätten immer „absolut gehorsam“ sein müssen. „Und diesen absoluten Gehorsam wollte sie auch von ihrer Tochter haben“, sagte die Pflegemutter aus. Dass das Kind hyperaktiv und phasenweise verhaltensauffällig war – wie es die Mutter und der leibliche Vater der Neunjährigen geschildert hatten – will die Pflegemutter nicht mitbekommen haben: „Meine Enkelin war ein fröhliches, aufgewecktes und sehr kreatives Kind.“

Der 44-jährigen Andrea K. wird vorgeworfen, die ältere Tochter zwischen August 2016 und September 2017 als Strafmaßnahme gelegentlich in einen Hundekäfig gesperrt, ihr ein Elektro-Hundehalsband umgelegt, sie bei großer Widerspenstigkeit im Wald ausgesetzt und sporadisch geschlagen zu haben. Seit Herbst 2017 sind die beiden Kinder der Angeklagten in der Obhut des Jugendamtes.

Andere Sicht der Dinge

Wie die Rentnerin vor der Jugendkammer 1 unter Vorsitz von Stefan Lücke erklärte, war es nach 2010 zwischen den Pflegeeltern und K. immer wieder zu Streitigkeiten um Erziehungsfragen gekommen. Doch die Angeklagte war am Montag mit vielen Äußerungen der 80-Jährigen nicht einverstanden. Häufig schüttelte sie den Kopf oder murmelte Worte wie „unglaublich“. Als Andrea K. ihre Pflegemutter befragen durfte, schweifte sie immer wieder ab, rechtfertigte ihr eigenes Verhalten oder überzog die Rentnerin mit Vorwürfen. Nach mehrfachen Ermahnungen musste Richter Lücke schließlich sogar laut werden: Die Angeklagte dürfe Fragen stellen, aber nicht ständig ihre Sicht der Dinge zum Besten geben – zumindest nicht an dieser Stelle.

Die Kammer wird nun noch einige Sachverständige hören, wahrscheinlich geht der Prozess schon in dieser oder der kommenden Woche zu Ende.

Von Michael Zgoll