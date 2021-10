Burgwedel

Die CDU mit ihren 15 Sitzen im neuen Rat der Stadt Burgwedel hat mit Michael Kranz ihren alten Fraktionsvorsitzenden bereits im Amt bestätigt. Auch die SPD Burgwedel setzt in diesem Punkt auf Beständigkeit: Im neuen Rat, der sich im November konstituieren wird, soll erneut der Engenser Joachim Lücke die neunköpfige Fraktion als Vorsitzender leiten. Das haben die Sozialdemokraten jetzt einhellig entschieden.

Als Stellvertreter von Lücke fungiert Matthias Tote. Für administrative Aufgabe zeichnet künftig Lars Rosenbusch in der Fraktion verantwortlich, Susanne Dannhauer wiederum übernimmt Organisatorisches. Lücke hofft nach eigener Aussage, „dass die gute gewohnte Zusammenarbeit auch in der kommenden Ratsperiode fortgesetzt wird“. Man wolle die nächsten fünf Jahre lebendig gestalten und sich für soziale Gerechtigkeit in der Stadt starkmachen.

Von Carina Bahl