Wettmar/Engensen

Auch in diesem Jahr soll in Engensen und Wettmar wieder Müll gesammelt werden: Der Heimatverein organisiert zusammen mit den Ortsbürgermeistern die alljährliche Aktion „Der große Rausputz“. Los geht es am Sonnabend, 5. März um 10 Uhr.

Die pinkfarbenen Abfallsäcke von der Abfallgesellschaft der Region Hannover gibt der Heimatverein ab 10 Uhr an den Feuerwehrhäusern der jeweiligen Ortschaften aus. Sammeln gehen können die Engenser und Wettmarer einzeln oder mit ihren Familien bis 12.30 Uhr. Danach können die gefüllten Säcke am Feuerwehrhaus in Engensen oder am Meitzer Weg 7 in Wettmar abgestellt werden.

2G-Regel bei der Aktion

In Wettmar können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann am besten am Hauptdamm, Parkplatz Kreuzung Lahberg/Celler Weg, Rhadenparklatz und an den Ortsdurchfahrten entlang der Kreisstraßen auf die Suche machen. In Engensen werden sie laut Heimatverein immer auf dem Parkplatz vor dem Wald Richtung Schillerslage und an den Parkplätzen rechts und links der Kreisstraße Richtung Ramlingen, am Hannoverschen Weg und an den Ortsausfahrten fündig.

Wegen der Pandemie gilt in diesem Jahr bei der Aktion die 2G-Regel. Das heißt, nur Geimpfte und Genesene können teilnehmen. Masken müssen nur getragen werden, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Ein Imbiss nach der Aktion kann coronabedingt nicht angeboten werden.

Ansprechpartner für die Aktion ist in Engensen Joachim Lücke unter Telefon (01 52) 53 68 63 66 und in Wettmar Jan Felix Bartels unter Telefon (01 63) 2 60 41 24.

Von Alina Stillahn