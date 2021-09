Burgwedel

Auf die Einwohner Großburgwedels kommt mit dem Fahrplanwechsel im Dezember eine merkliche Verschlechterung des Zugangebotes in den Abendstunden zu. Der tägliche Metronom um 19.57 Uhr über Celle nach Uelzen entfällt. Grund: Das Unternehmen Flixtrain will einen neuen Zug von München nach Hamburg einsetzen. Dadurch kommt es zu einem Engpass auf dem nur zweigleisigen Streckenabschnitt, auf dem auch der Metronom verkehrt.

Dieser muss auf ein Nebengleis, um den Flixtrain-Zug vorbeizulassen. Der hat Vorfahrt, weil er im Fernverkehr unterwegs ist. „Extrem ärgerlich“ findet das Ulf-Birger Franz, Verkehrsdezernent der Region. Denn dadurch wird Großburgwedel am Abend nur noch im Zwei-Stunden-Takt in Richtung Celle und Uelzen bedient. Das ist genau das Gegenteil dessen, was die Region eigentlich erreichen will.

Derzeit kein Platz für geplanten Halbstundentakt

„Unser Ziel muss sein, dass wir solche Nahverkehrsverbindungen möglichst im Halbstunden-Takt anbieten“, sagt Franz. Welche enormen Effekte das haben kann, zeigt die Ausweitung des Angebotes zwischen Hannover und Braunschweig. Seit Dezember 2018 verkehren die Züge auf diesem Abschnitt im Halbstundentakt. Laut Franz hatte das zur Folge, dass sich die Fahrgastzahlen auf der Verbindung „fast verdoppelt haben“. Er wünscht sich deshalb auch, dass der Metronom in Zukunft jede halbe Stunde zwischen Hannover und Hamburg verkehrt.

Bisher tut er das nur im Zweistunden-Takt, zwischen Hannover und Uelzen im Stundentakt. Der Wegfall des Halts in Großburgwedel zeigt jedoch, dass das Netz der Bahn schon jetzt am Limit ist, einer Verdichtung der Verbindungen ohne den Ausbau von Gleisen und Signalanlagen enge Grenzen gesetzt sind. „Derzeit gibt die Infrastruktur das nicht her“, räumt Verkehrsdezernent Franz ein.

Hannover-Hamburg: Keine Einigkeit über Streckenführung

Ein Ausbau der Strecke zwischen Hannover und Hamburg ist zwar vorgesehen. Aktuell läuft bei der Bahn jedoch noch die Vorplanung, eine Festlegung auf eine Variante hat es noch nicht gegeben. Ende August hatte sich Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) für eine zusätzliche Neubautrasse entlang der Autobahn A7 stark gemacht. Die Verbindung würde in diesem Fall durch die Heide, das Allertal und die Wedemark führen.

In Niedersachsen stieß das allerdings auf wenig Gegenliebe. Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) warnte davor, dass das „nur neue Verunsicherung in der betroffenen Bevölkerung“ hervorrufen würde. Er plädierte für einen Ausbau der bestehenden Strecke mit möglichen Ortsumfahrungen.

Regions-Verkehrsdezernent Franz sieht einen weiteren Engpass im Netz zwischen Hannover und Wunstorf. Auflösen würde sich dieser wohl durch den geplanten Neubau der Schnellfahrstrecke nach Bielefeld, die die Fahrzeit zwischen den beiden Städten von derzeit 48 auf 31 Minuten reduzieren soll. „Das würde auch für den Nahverkehr eine deutliche Entlastung bringen“, erklärt Franz.

Gleise am Hauptbahnhof werden dringend benötigt

Ein Knackpunkt sei auch der Hauptbahnhof Hannover, wo dringend zwei zusätzliche Gleise gebraucht würden, um mehr Zugverkehr abwickeln zu können. Die Bahn hat mittlerweile den Auftrag bekommen, diese zu planen. Der Ausbau der Infrastruktur erfordert allerdings viel Geduld. Die Gleise will die Bahn bis 2032 fertigstellen. Für die Neubaustrecke zwischen Hannover und Bielefeld gibt es noch gar keinen Zeitplan. Auch die neue Verbindung von Hannover nach Hamburg wird nicht vor 2030 in Betrieb gehen.

Großburgwedel wird das kurzfristig ohnehin nicht helfen. „Wir denken über den Einsatz von Bussen zwischen Großburgwedel und Isernhagen nach, wo der Metronom auch weiterhin halten wird“, sagt Franz. Laut einer Bahnsprecherin ist das Flixtrain-Angebot auf den Zeitraum bis 10. Juni 2022 begrenzt. Danach solle der Halt in Großburgwedel wieder täglich bis Ende des Fahrplans vom Metronom angefahren werden. Laut Bahn wurde diese Lösung „einvernehmlich“ zwischen den Unternehmen erreicht.

Von Christian Bohnenkamp