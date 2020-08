Burgwedel/Isernhagen

Auf Audi-Geländewagen haben sich Diebe spezialisiert, die in den vergangenen Tagen gleich mehrere Fahrzeuge entwendet haben. Nun setzen die Ermittler auf Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können.

So schreckte ein Zeuge am Freitag gegen 0.50 Uhr einen Dieb auf, der an der Mühlenstraße in Großburgwedel versuchte, einen Audi Q7 zu stehlen. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Er ist nach Aussage des Zeugen zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß und glatzköpfig. Bekleidet war er mit einem schwarzen T-Shirt, Shorts und Schuhen. Außerdem trug er ein Tuch als Maske.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Tat mit einem anderen Diebstahl in Isernhagen H.B. zusammenhängt. Dort entwendeten Diebe ebenfalls in der Nacht zu Freitag zwischen 23.30 und 0.30 Uhr einen schwarzen Audi Q7, der in einer frei zugänglichen Einfahrt eines Hauses an der Burgwedeler Straße stand. Der Wagen mit hannoverschem Kennzeichen fiel Beamten der Bundespolizei gegen 4 Uhr auf der Autobahn 15 in Höhe Cottbus-Süd auf, deshalb wollten sie diesen kontrollieren.

Audi Q7 flüchtet bei Polizeikontrolle in Cottbus

Der Fahrzeugführer – mutmaßlich eine Frau – entzog sich nach Aussage einer Polizeisprecherin aber der Kontrolle und flüchtete unerkannt in Richtung Cottbus-Innenstadt. Bei der Fahndung stellten die Beamten fest, dass es sich bei diesem Fahrzeug um den in Isernhagen gestohlenen Geländewagen handelt. Der Wagen hat einen Wert von etwa 55.000 Euro, sagte die Polizeisprecherin.

Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe sowie der Abläufe geht die Polizei von einem Zusammenhang zwischen den beiden Taten aus und sucht nun nach Zeugen. Sie sollten sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter Telefon (0511) 1095555 melden.

Polizei stoppt gestohlenen Audi Q5 bei Braunschweig

Außerdem stehen die Ermittler nach Aussage eines Sprechers im Austausch mit der Braunschweiger Polizei. Dort hatten Beamte auf der Autobahn 2 in der vergangenen Woche einen in Langenhagen gestohlenen Audi Q5 gestoppt und den litauischen Fahrer vorübergehend festgenommen. „Bei solch gleich gelagerten Fällen gibt es immer eine übergreifende Zusammenarbeit zwischen den ermittelnden Dienststellen“, sagte ein Sprecher der Polizei Braunschweig. Gestohlen hatten Diebe in der Flughafenstadt zudem einen grauen Audi Q5.

Weitere Meldungen von der Polizei und Feuerwehr im Stadtgebiet Burgwedel lesen Sie im Polizeiticker.

Von Antje Bismark