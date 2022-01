Hannover

Die Geburtskliniken in Hannover melden für das Jahr 2021 Rekorde. Noch nie sind bei Diakovere im Perinatalzentrum Henriettenstift und im Friederikenstift sowie im Vinzenzkrankenhaus so viele Kinder zur Welt gekommen wie im vergangenen Jahr. Das evangelische Sozialunternehmen Diakovere meldet für 2021 im Henriettenstift 2689 Geburten, für das Friederikenstift 1418 Geburten. Die insgesamt 4107 Geburten bedeuten im Vergleich zum Jahr 2020 einen Anstieg um 364, das sind fast neun Prozent mehr. Bei den Geburten kamen insgesamt 4238 Kinder zur Welt.

Die meisten Geburten im Juli

Im Vinzenzkrankenhaus machten im vergangenen Jahr 1517 Babys ihren ersten Atemzug, 822 Jungen und 695 Mädchen. Im Jahr 2020 waren es 1486 Kinder. Die Zahl sei umso beachtlicher, wenn man bedenke, dass das Vinzenzkrankenhaus mit dem Henriettenstift und der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) zwei Perinatalzentren in der Nähe habe, sagt der Chefarzt der Gynäkologoge, Joachim Pape. Ein Grund für die Steigerung sei der „vorbildliche Personalschlüssel“ der Klinik in Kirchrode, meinte der Chefarzt. Deshalb könnten die Geburten „mit viel Herzblut und Engagement“ betreut werden. Geburtenstärkster Monat im Vinzenzkrankenhaus war der Juli mit 143 Entbindungen.

Auch in der MHH wurden im vergangenen Jahr mehr Kinder geboren als noch im Jahr 2020: Im Jahr 2021 kamen dort bei 2857 Geburten 2957 Kinder auf die Welt, das sind 32 Geburten mehr als im Jahr zuvor. Und auch das Klinikum der Region (KRH) verzeichnet in seinen drei Geburtskliniken insgesamt einen Anstieg: In den Kliniken Robert Koch Gehrden, Neustadt am Rübenberge und Großburgwedel gab es 2021 insgesamt 2818 Geburten, im Jahr zuvor waren es 2747.

8962 Geburten beurkundet

Das Standesamt in Hannover meldet für das vergangenen Jahr 8982 Beurkunden von Geburten. Mit dabei sind auch Hausgeburten und Entbindungen in Hebammenenzentren. Die Zahl der Geburten lässt keinen direkten Rückschluss darauf zu, wie viele hannoversche Paare Kinder bekommen haben. Weil Hannover mit seinen Geburtskliniken zahlreiche Paare von auswärts anzieht, liegt die Zahl der standesamtlich registrierten Geburten jährlich etwa ein Drittel höher als die Zahl der Geburten in hannoverschen Familien.

Derzeit entsteht am Kinderkrankenhaus auf der Bult eine der größten Geburtskliniken Deutschlands. Dort legt Diakovere die Geburtsstationen von Henriettenstift und Friederikenstift zusammen. Die Geburtsklinik trägt den Namen „Henrike“, sie ist mit zehn Kreißsälen für 4500 Geburten pro Jahr ausgelegt.

Von Mathias Klein