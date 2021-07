Burgwedel

Seit die städtische Sportstiftung keine Zinsen mehr erhält, fehlen den Burgwedeler Sportvereinen für ihre Jugendarbeit rund 80.000 Euro pro Jahr. Nun fordert die SPD-/WEB-/Die Partei-Gruppe im Rat, einen Vereinsförderung in dieser Höhe im Haushalt der Stadt für das nächste Jahr einzuplanen.

Der Stiftung fehlen die Zinserlöse für die Vereinsförderung

2 Millionen Euro hatte die Stadt Burgwedel im Jahr 2004 in ihre damals neugegründete Sportstiftung transferiert. Zwar verbietet deren Satzung riskante Anlagen, um das Kapital nicht zu gefährden. Dennoch hatte die Stiftung in Zeiten sprudelnder Zinsen rund 80.000 Euro jährlich an die Sportvereine für deren Jugendarbeit ausschütten können. Doch mit dem warmen Geldregen ist längst Schluss, die Nullzinslage hat auch die Stiftung getroffen. Zuletzt hatte diese noch vier Jahre lang jeweils ein Viertel der üblichen Summen verteilt, doch sei 2020 ist auch die letzte Reserve aufgebraucht.

In dieser Ausgangslage fordert nun Joachim Lücke (SPD), 80.000 Euro für die Sportförderung im städtischen Haushalt 2022 einzuplanen. Diesen Betrag soll die Stadt dann nach dem vom Sportring erarbeiteten Schlüssel für die Stiftungsgelder an die Vereine verteilen – und zwar auch in den Folgejahren, bis das Stiftungskapital wieder genug Zinsen abwirft. „Gerade die Pandemie hat gezeigt, wie wichtig die Gemeinschaft innerhalb der Vereine und Verbände Burgwedels ist. Aber die Pandemie hat ebenfalls gezeigt, dass viele Vereine nicht über ausreichend finanzielle Mittel verfügen und durch Austritte von Mitgliedern Beitragszahlungen ausbleiben“, begründet Lücke, Mitglied im Sport- und Freizeitausschuss des Rates sowie im Kuratorium der Sportstiftung, seinen Vorstoß.

TSV Engensen: 4000 Euro Zuschuss zum 48.000-Euro-Etat

Als Vorsitzender des TSV Engensen kennt Lücke die Zahlen des eigenen Sportvereins. Pro Jahr habe dieser bis zu 4000 Euro für die eigene Jugendarbeit von der Sportstiftung erhalten – bei einem Gesamtetat von etwa 48.000 Euro ein wichtiger Posten. „Wir haben das Geld zwar on top zu unserem Haushalt eingeplant, aber damit konnte man ordentlich jonglieren“, sagt Lücke. So habe man zusätzliche Übungsleiter und auch kleinere Investition bezahlen können.

Während der Corona-Krise habe der rund 400 Köpfe starke TSV zwar etwa 20 Mitglieder und damit Beitragszahler verloren, zugleich aber weniger Kosten für Übungsleiter gehabt. So sei man finanziell ganz gut durch die vergangenen Corona-Monate gekommen. Doch wenn der Übungsbetrieb nun wieder Fahrt aufnehme, so Lücke, dann brauche es auch wieder eine Förderung.

Fredermann: Antrag ist dem Wahlkampf geschuldet

Rainer Fredermann (CDU), Ratsvorsitzender und zugleich Chef der Sportstiftung, hofft, dass mit der Wiederaufnahme des Übungsbetriebs bei den Sportvereinen viele Mitglieder wieder zurückkehren und mit ihren Beitragszahlungen die Vereine stützen werden. Zuletzt sei man sich im Stiftungskuratorium einig gewesen, dass die Stadt finanziell nicht für die Sportstiftung in die Bresche springen solle. Immerhin, erinnert er, sei man zum Zeitpunkt der Stiftungsgründung noch davon ausgegangen, Erlöse von etwa 50.000 Euro pro Jahr verteilen zu können. Geworden seien es schließlich aber 30.000 Euro mehr pro Jahr. „Wir wollten die Zuwendungen unabhängig von der Tagespolitik halten, und das war eine richtige Entscheidung.“

Dass irgendwann so ein Antrag wie nun für die Ratssitzung am 15. Juli kommen würde, das sei aber zu erwarten gewesen und sicherlich auch dem Wahlkampf geschuldet, so Fredermann. Wie sich seine CDU-FDP-Gruppe dazu verhalten wird, das werde man vor der Sitzung beraten. „Es gibt bei allem ein Für und Wider.“

Friedrich: Erst muss Stadt die Vereinsförderung offenlegen

Für Ulrich Friedrich als Vorsitzenden des Sportrings Burgwedel, stellvertretenden Vorsitzenden der TS Großburgwedel und FDP-Bürgermeisterkandidaten, hört sich der Antrag „vordergründig gut an“. Man habe über das Thema auch immer mal wieder diskutiert. Dabei sei man sich im Sportring einig, dass die Vereine ihre laufenden Kosten allein, also ohne Förderung, bestreiten müssten.

Ehe man das Thema im Sport- und Freizeitausschuss – voraussichtlich erst nach der Kommunalwahl – inhaltlich diskutiert, fordert Friedrich zunächst aber Offenheit, welchen Verein die Stadt in welcher Form unterstützt. Sein Eindruck: „Manche Vereine werden deutlich entlastet, andere nicht.“ So übernehme die Stadt in mancher Sportstätte die Reinigung und die Energiekosten, bei anderen Sportstätten kümmerten sich die Vereine hingegen selbst um den Unterhalt. Erst brauche es Transparenz, so Friedrich, dann könne man auf die künftige Förderung schauen. „Da muss die Stadt für gleiche Verhältnisse sorgen.“

Von Frank Walter