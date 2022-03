Burgwedel

Die SPD Burgwedel lädt alle Interessierten zu einer zweiten Online-Veranstaltung zum Thema „Covid-19-Impfpflicht“ für Montag, 28. März, um 18.30 Uhr per Zoom ein. Die Bundestagsabgeordnete Rebecca Schamber und die Landtagsabgeordnete Thela Wernstedt werden in die Diskussion einführen und nach einer kurzen Vorstellung der Initiativen ihre Position vortragen. Anschließend besteht die Möglichkeit für Fragen und Diskussionsbeiträge. Wer dabei sein möchte, muss sich per E-Mail an hjroediger@t-online.de anmelden, um seine Zugangsdaten für die Videokonferenz zu erhalten.