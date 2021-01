Fuhrberg

Die Aussichten waren im September alles andere als rosig: Als der Fuhrberger Sportverein (SV) auf seiner Mitgliederversammlung einen neuen Vorsitzenden bestimmen wollte, blieb es ruhig im Plenum. Niemand stellte sich zur Verfügung. Ein letztes Mal, so wurde betont, ließen sich die Vizechefs Uwe Buschmann und Werner Hanebuth dazu überreden, die kommissarische Leitung zu übernehmen. Im März aber sollte damit Schluss sein.

Jetzt herrscht Erleichterung bei den Sportlern: Es gibt einen Neuen im Vorstand. Der 43-jährige Colin Schenke hat sich bereiterklärt, den Vorsitz zu übernehmen. Aktuell arbeitet er sich schon kommissarisch in die Aufgaben des Vereinschefs ein. Lust auf den Job hatte Schenke nach eigenen Angaben schon im September – doch so ein zeitraubendes Ehrenamt nimmt man nicht im Alleingang an. Der Familienrat musste mit seiner Frau Julia erst am heimischen Küchentisch tagen. Doch schnell habe es grünes Licht für die Ambitionen des vierfachen Vaters gegeben.

Schenke hat bereits Erfahrung

„Ich muss mich erst reinfuchsen“, sagt Schenke nach den ersten Wochen. „Ich will alles kennenlernen – und alles ist so spannend.“ Wegen der Pandemie konferiert der Vorstand momentan einmal im Monat nur per Videokonferenz. Das sei anfangs wirklich gewöhnungsbedürftig gewesen. Auch per E-Mail tauschen Schenke und seine Vereinsmitstreiter sich regelmäßig aus. Aufgrund des Lockdowns sind aktuell persönliche Treffen und der komplette Trainingsbetrieb im Verein eingestellt.

Schenke hat bereits Erfahrung in Ehrenämtern: Seit seinem 16. Lebensjahr engagiert er sich. Begonnen hat das mit einem Vorstandsamt in einem Reitverein, wo er als Sportwart für Turnierveranstaltungen zuständig war. Er wirkte auch in der Bürgerstiftung Isernhagen mit, wo er als Mitglied im Stiftungsrat saß. Daneben hatte er verschiedene Förder- und Sportvereine in der Gründung begleitet. Und der ausgebildete Bariton fungierte auch schon als Vorsitzender des Vokalensembles Isernhagen.

Der gebürtige Hannoveraner ist in Altwarmbüchen aufgewachsen und hat dort am Gymnasium sein Abitur abgelegt. „Ich habe mich schon immer an vorderster Front engagiert“, sagt Schenke zu seiner neuesten Aufgabe in Fuhrberg und überlegt, beim SV sein einstiges Hobby Tennis wiederaufleben zu lassen. Golf indes sei aus Erfahrung nicht seine bevorzugte Sportart. „Da habe ich kläglich versagt.“

SV Fuhrberg ist gut aufgestellt

Schenke schaut sich auf dem Sportplatz des SV Fuhrberg um. Zufrieden nickt er und sagt: „Das ist eine tolle Anlage, dafür lohnt sich das Engagement.“ Als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater ist er auch Profi für die Buchführung des 550 Mitglieder zählenden Vereins.

Schenke wohnt seit zwei Jahren in Fuhrberg und hat in den 24 Monaten schnell festgestellt, dass der Zusammenhalt im Dorf groß ist. Der 43-Jährige sieht sich selbst als Teamplayer und wirkt in seiner Art sehr locker. Doch auch Beharrlichkeit und Zielstrebigkeit zeichnen den neuen Vereinschef nach eigenen Angaben aus. „Wenn mir etwas wichtig erscheint, dann setze ich an der Stelle auch meine Meinung durch“, sagt Schenke und lacht.

Seine Söhne Josh (3) und Moritz (1) turnen beim SV Fuhrberg. Gerade über das Turnen und den Kindergarten sei es einfach, mit den Leuten im Dorf in Kontakt zu kommen, sagt Schenke. Als beachtlich sieht Schenke die Entwicklung in der Abteilung Fußball: Der SV sei in allen Spielklassen mit einer Mannschaft vertreten. „Und bei den älteren Aktiven kommen nach wie vor viele zum Training nach Fuhrberg, obwohl sie inzwischen in Hannover wohnen.“

Persönliche Einladung zur Jahresversammlung

Bis zur Jahresversammlung am 12. März will Schenke noch mehr über den SV Fuhrberg erfahren. Eins hat er sich auf jeden Fall vorgenommen: „Ich will eine persönliche Einladung an alle Mitglieder verschicken.“ Möglicherweise sei es dann ein Ansporn und mehr Menschen nehmen an der Versammlung teil, hofft er.

Von Katerina Jarolim-Vormeier