Auf einem DIN-A4-Blatt, das an der Eingangstür klebt, steht es deutlich: „Wir gehen in die Verlängerung.“ Die Besitzerin der Salzgrotte Salzzeit an der Hannoverschen Straße in Großburgwedel, Stefanie Tillmann, hat nach schwierigen Wochen nun beschlossen, ihr Geschäft doch mindestens bis Ende des Jahres weiterzuführen. Anfang Oktober hatte sie noch verkündet, nach zehn Jahren aufgeben zu wollen.

Tillmann hatte bereits sämtliche Verträge gekündigt

„Jeder Unternehmer muss wirtschaftlich denken. Ich konnte nicht mehr von den Einnahmen leben und musste deshalb diese Entscheidung treffen“, begründet sie die ursprünglich geplante Schließung zum 30. Oktober. Sie hatte schon alle laufenden Verträge gekündigt, auch den Mietvertrag. Doch kaum war der Abschied verkündet, kamen die Kunden zuhauf zurück. Schokolade, bemalte Steine und Blumen zeugen noch von den vielen Abschiedsgeschenken. Wer noch Mehrfachkarten oder Gutscheine hatte, löste sie ein. Neue Kunden machten Termine. „An machen Tagen habe ich 14 Stunden im Geschäft gestanden“, sagt Tillmann. Ihre Botschaft, dass das Coronavirus sich aufgrund des hohen Salzgehaltes in der Luft der Grotte nicht verteilen könne, scheint angekommen zu sein.

Deshalb will und kann Tillmann nun weitermachen – auf Sicht erst einmal bis Ende des Jahres. Gutscheine und Mehrfachkarten bietet sie vorsichtshalber bis dahin nicht mehr an. Ob es 2021 weitergeht, vermag sie nicht abzuschätzen. Die Salzgrotte an sich scheint aber eine Zukunft zu haben. „Zwei Stammkunden haben nachgefragt, ob sie den Betrieb übernehmen könnten“, sagt Tillmann.

