Großburgwedel

Die Sanierung der Großburgwedeler Innenstadt kann beginnen. Vor wenigen Wochen erhielt die Stadt den Förderbescheid des Landes für das laufende Jahr. Das Land Niedersachsen und der Bund geben jeweils 500.000 Euro. Da die Sanierung zu gleichen Teilen vom Bund, dem Land und der Stadt finanziert wird, stellt Burgwedel weitere 500.000 Euro bereit. Damit stehen insgesamt 1,5 Millionen Euro für 2021 zur Verfügung.

Große Bauprojekte gibt es noch nicht

Und so soll das Geld verwandt werden: „Große Bauprojekte wird es in diesem Jahr noch nicht geben. Aber die Planungen dafür können anlaufen“, sagt der Großburgwedeler Bauamtschef Oliver Götze. Vor allem zwei wichtige Vorhaben will die Stadt anschieben – den Bau eines Bürgerhauses und die Umgestaltung des Platzes Am Markt. Die Planungen sollen Architekturbüros übernehmen. Ob dies über einen Wettbewerb geschieht oder ob die Planer direkt Aufträge erhalten sollen, muss noch geklärt werden.

Viel Raum für Autos, wenig Platz für Veranstaltungen: Planer sollen sich mit der Umgestaltung des Bereichs Am Markt in Großburgwedel beschäftigen. Quelle: Thomas Oberdorfer

„Es geht dabei noch nicht darum, fertige Baupläne zu erhalten, sondern Input von außen zu bekommen“, sagt Götze und führt als Beispiel das Bürgerhaus an. „Es ist ja noch lange nicht ausgemacht, wo dies gebaut werden soll.“ Zur Debatte stehen aktuell drei Standorte: „Auf dem Gelände des Klinikums an der Fuhrberger Straße, am Standort der Seniorenbegegnungsstätte oder gleich neben dem Amtshof, auf dem heutigen Parkplatz“, zählt der Bauamtschef Möglichkeiten auf. Für die Wahl des künftigen Standorts erhofft sich Götze Vorschläge von den Planern und auch einen ersten Entwurf. „Mit dem als Grundlage könnten dann die Beratungen im Rat beginnen.“

Förderung von privaten Projekten

Aber die Fördergelder können nicht nur für öffentliche Investitionen ausgegeben werden, auch private Grundstückseigentümer können Mittel beantragen. Dafür muss allerdings vorab noch die Entscheidung getroffen werden, welches Förderprogramm angewandt werden soll. Zwei verschiedene stehen zur Wahl. Entweder muss Großburgwedel dafür als Sanierungs- oder als Stadtumbaugebiet deklariert werden. Aktuell hat die Stadt die Grundstückseigentümer aufgefordert, ihre Präferenz bis zum 29. Mai mitzuteilen.

Beide Programme haben bestimmte Eckpunkte. Neben vielen öffentlichen Projekten können sowohl in einem Sanierungs- als auch in einem Stadtumbaugebiet private Hausmodernisierungen gefördert werden. Unterschiede gibt es in den damit verbundenen Auflagen. Bei einem Sanierungsgebiet wird ein Vermerk ins Grundbuch eingetragen und es gibt eine Auskunftspflicht bei genehmigungspflichtigen Vorhaben. Dafür erhält der Grundstückseigentümer im Gegenzug zusätzliche steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten. Dies alles gibt es bei einem Stadtumbaugebiet nicht. Allerdings: Bei beiden Programmen werden die Eigentümer zu einem späteren Zeitpunkt an den Sanierungskosten beteiligt. Bei einem Sanierungsgebiet über Ausgleichsbeträge, bei einem Stadtumbaugebiet über Straßenausbaubeiträge. Weitere Details dazu finden sich im Internet auf der Seite www.lebendiges-zentrum-grossburgwedel.de.

Rückmeldungen erwünscht

Und wie geht es weiter? „Die abschließende Entscheidung wird nach Auswertung aller eingegangenen Rückmeldungen durch den Rat der Stadt getroffen“, sagt Wirtschaftsförderin Anja Hansch, die das Projekt in der Verwaltung mit betreut. Und sie fordert die Grundstückseigentümer auf, sich noch an der Umfrage zu beteiligen. „Bei den Rückläufen ist noch Luft nach oben“, sagt sie und verspricht: „Stellungnahmen, die bis einschließlich Montag, 31. Mai, bei uns eingehen, werden wir berücksichtigen.“

Von Thomas Oberdorfer