Hannover

Für einen kurzen Moment ist die Trompeterin irritiert. Ihre Mitspieler vom Fanfaren-Corps Laatzen spielen gerade „I’ll Be There for You“, das Intro der beliebten Neunzigerjahre-Sitcom „Friends“, und das Publikum feiert ausgelassen im Alt Hanovera auf dem Schützenfest. Da fällt ein Teil von ihrer Trompete ab u...