Großburgwedel

Kaum ein Fußabdruck findet sich im Schnee vor der Tür der Seniorenbegegnungsstätte (SBS) an der Gartenstraße in Großburgwedel. Das liegt aber nicht etwa am starken Schneefall, sondern daran, dass der sonst so stark frequentierte Treffpunkt seit Wochen abgeschlossen ist. „Bis 14. Februar findet hier erst mal nichts statt“, sagt Elke Coordes, Leiterin der SBS, bedauernd.

Ob Gedächtnistraining, Selbsthilfegruppen, politische Diskussionsrunden, Kaffeenachmittage, Computerclub oder Sportangebote: Der Corona-Lockdown untersagt alle Aktivitäten. Allein Coordes und ihre Kollegin Elisabeth Geib-Kayser halten in getrennten Büros weiterhin die Stellung in der Begegnungsstätte – und Kontakt zu den Senioren.

Soziale Medien sind kein Thema

Wo die Jugendpflege und die Politik aktuell auf soziale Medien setzen, ist das für die SBS keine Lösung. „Unsere Nutzer sind doch deutlich älter und haben meist keinen Zugang zu so einer Technik“, sagt Coordes. Manch einer hätte sich aber nun ein Smartphone zugelegt und würde in Whatsapp-Gruppen Kontakt halten. Den meisten fehle es aber einfach an persönlichen Gesprächen sowie der Gemeinschaft. „Wir versuchen daher, ein offenes Ohr zu haben und über das Telefon und Rundmails bestmöglich Kontakt zu den einzelnen Gruppen zu halten.“ Auch die Senioren würden mit Telefonaten und Briefen untereinander der Einsamkeit den Kampf ansagen.

Computerclub und „Treffpunkt“-Redaktion treffen sich online

Der Computerclub der SBS hingegen ist da technisch per se besser aufgestellt. „Die Teilnehmer treffen sich inzwischen online“, berichtet Coordes. Und auch die Redaktion des „Treffpunkts“, der kleinen Zeitschrift der SBS, habe inzwischen Videokonferenzen für sich entdeckt und konnte so im Januar ein neues Exemplar produzieren. „Das klappt inzwischen ganz gut“, bilanziert die SBS-Leiterin. Das Angebot der „Kleinen Hilfen“, bei denen Burgwedeler sich gegenseitig helfen, ruhe hingegen im Lockdown komplett. „Das Risiko wäre zu groß, unsere Ehrenamtlichen sind auch keine jungen Leute mehr.“

Beratungsangebote am Telefon oder mit Einzelbesuchen

Die Beratungsangebote der Seniorenbegegnungsstätte gibt es inzwischen telefonisch oder nach vorheriger Terminabsprache in Einzelfällen auch noch persönlich – mit Maske und Abstand. Fragen zu Pflegestufen, haushaltsnahen Dienstleistungen wie Haushaltshilfen und Pflegeangeboten in Burgwedel seien meist das Thema, sagt Coordes. Betroffene und Angehörige würden das kostenlose Angebot gleichermaßen wahrnehmen.

Planung für neue Projekte

Coordes und Geib-Kayser nutzen die Ruhe in der Begegnungsstätte aber auch für die Planung des Programms nach Corona. Ideen gibt es genug, wenn auch pandemiebedingt alles mit einem Fragezeichen. „Vor allem unsere Ausflüge sind ja immer sehr beliebt“, sagt die SBS-Leiterin. Wann diese 2021 wieder möglich werden, wisse aber niemand. „Wir wissen ja nicht einmal, ob unser Busunternehmen es durch die Krise schafft.“ Das Konzept, die Seniorenbegegnungsstätte hin zu einem Bürgerhaus zu entwickeln, und der Leitfaden für die demenzsensible Kommune seien derweil in Arbeit.

Bis zum Ende des Lockdowns ermuntert Coordes Senioren daher, sich bei Fragen, Beratungsbedarf und Problemen montags bis donnerstags von 9 bis 12 Uhr unter Telefon (0 51 39) 89 41 69 zu melden. „Ansonsten läuft der Anrufbeantworter, und wir rufen zurück.“ Die Vorfreude auf den Neustart des zentralen Treffpunkts ist groß. „Und bis dahin ist es wirklich schön zu sehen, wie stark unsere Gruppen dennoch weiter miteinander netzwerken.“

Von Carina Bahl