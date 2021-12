Burgwedel

In Burgwedel darf in der Silvesternacht überall im Stadtgebiet geböllert werden. Die Stadt verzichtete darauf, sich in eine entsprechende Allgemeinverfügung der Region Hannover aufnehmen zu lassen. Mit dieser hatte Regionspräsident Steffen Krach am Montag ein Böllerverbot in der Silvesternacht zwischen 21 und 7 Uhr erlassen und Einschränkungen für 14 der 21 Regionskommunen festgelegt.

Stadt: Es gibt keine markanten Orte für Silvesterfeuerwerk in Burgwedel

„Wie bereits im vergangenen Jahr konnte die Stadt Burgwedel in Abstimmung mit der Polizei nicht feststellen, dass es im Stadtgebiet markante Orte gibt, an denen sich üblicherweise zum Abbrennen des Feuerwerks versammelt wird“, kommentierte Stadtsprecherin Karin Fieber die Entscheidung aus dem Burgwedeler Rathaus. Fieber weiter: „Somit können keine infektionsrelevanten Situationen entstehen.“ Die Stadt setzt also darauf, dass die Burgwedelerinnen und Burgwedeler dezentral ihr Feuerwerk zünden und sich nicht in größeren Gruppen treffen, um zu böllern.

Von Thomas Oberdorfer