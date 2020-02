Großburgwedel

Buntes Licht im Altarraum, viel Elektronik, Stimmengewirr und Nachwuchskünstler mit Lampenfieber, in dieser Atmosphäre hat ein besonderer Abend in der St.-Petri-Kirche begonnen.

Songs und Poetry, eigene Texte und Lieder, stehen auf dem Programm, das acht junge Frauen und Frontmann Alexander Veth einem großen Publikum boten. „Guten Abend Burgwedel. Wow, ist das voll hier“, begrüßt Veth, der einzige Berufsmusiker auf der Bühne, die Zuhörer und erzählt kurz, wie es zu dem Abend gekommen ist. „Wir haben nach den Frühgebeten, die im November hier in der Kirche angeboten werden und die wir musikalisch begleiten, zusammengesessen und Bilanz gezogen. Plötzlich stand die Idee für ein Singer-Songwriter-Event im Raum, und da sind wir.“

Die Texte, die anschließend vorgetragen werden, ob vertont oder gesprochen, passen durchaus in eine Kirche. Sie handeln vom Hass gegen Minderheiten, Klimawandel, Lebensfreude, Schicksal, Gott als Schöpfer und natürlich Liebe. Auch die Melodien, begleitet von Gitarre oder Keyboard, sind eher verhalten mit leichten Anklängen an moderne Kirchenlieder. Rockiges steuern die Band Five Years und Alexander Veth mit seinen neuen Solostücken bei.

Textbeiträge sind stark

Der Abend beginn stark mit einem intelligenten Textbeitrag von Pia-Carlotta Wendel und Katharina Blume über Rassismus, dialogisch und eindringlich vorgetragen. Er gipfelt in der Frage: „Wie würdest du dich fühlen?“

Auch ihr Essay zum Thema „ Klimawandel“ ist meisterlich in Form gegossen. Ausgehend von Schlagzeilen über die Dürre im letzten Sommer spannt das Duo einen gut geführten Bogen über Schlagworte der Fridays-for-Future-Bewegung bis zu dem Satz: „Viele Tropfen ergeben Regen, und dieser Regen, das ist das Ziel.“

Die Textbeiträge von Michelle Meisner lassen ebenfalls aufhorchen. Sie beeindruckt mit Gedanken zum Thema „Alltagsfreude“ und „Wahre Kunst“.

Zur Galerie Eigene Texte und Lieder haben acht junge Frauen und Frontmann Alexander Veth einem großen Publikum in der Burgwedeler St.-Petri-Kirche geboten. Es gab viel Applaus für einen starken Abend.

Im Vergleich zu den gesprochenen Beiträgen nehmen die Singer-Songwriter-Stücke einen größeren Raum ein. Alle Akteure überzeugen mit jungen, frischen Gesangsstimmen, allen voran Christina Vogt. Besonders berührend sind Pia-Carlotta Wendels und Christina Vogts Lieder über den Tod geliebter Menschen und Lotta Schwarzbards sehr persönliches Stück über eine Fernbeziehung. Insgesamt stehen eher ernste Themen im Mittelpunkt des Abends.

Veth präsentiert drei neue Songs

Alexander Veth hat eine Erklärung dafür: „Ich werde oft gefragt, warum ich so viel Trauriges schreibe. Es ist für mich ein Ventil, um diese Gefühle zu verarbeiten“, sagt er, bevor er drei seiner neuen Songs vorstellt. Für den 26-Jährigen, der in mehreren Bands mitspielt, ist der Auftritt in der St.-Petri-Kirche ein erster Schritt hin zu einer Sololaufbahn.

Für Aufbruchstimmung sorgt Luisa Groß mit ihrem rockigen Song „Es ist Zeit“ und der aufmunternden Zeile „Komm schon, pack mit an, gemeinsam sind wir stark.“

Zum Schluss dürfen auch die Zuhörer mitsingen. Das Lied „Öffne dein Herz“, komponiert von Alexander Veth im Rahmen der Frühgebete, erklingt kraftvoll im Kirchenraum. „Vielleicht wiederholen wir das Ganze im nächsten Jahr“, gibt er dem begeisterten Publikum mit auf den Heimweg.

Von Sybille Heine