Burgwedel

Die Kirchengemeinden müssen sich in Bezug auf ihre Gottesdienste immer wieder auf neue Bedingungen in der Corona-Pandemie einstellen. Aktuell setzt so manche Gemeinde auf Präsenz, andere probieren sich an Onlineformaten. Eine Übersicht.

St.-Paulus-Gemeinde setzt auf Präsenz

Weiterhin Präsenzgottesdienste feiert die katholische St.-Paulus-Gemeinde in Großburgwedel. In der Kirche am Mennegarten müssen FFP2-Masken getragen und die Abstände eingehalten werden. Aktuell können 68 Personen zum Gottesdienst kommen. Auf weitere Einschränkungen wie etwa die 3G-Regel setzte die Gemeinde aktuell nicht, heißt es vom Pfarrteam. „Kirche lebt schon von Gemeinschaft.“

Für die Andachten am Wochenende müssen sich die Gläubigen anmelden. Dafür können sie dienstags von 9 bis 12 Uhr sowie donnerstags von 9 bis 12 und 15 bis 17 Uhr im Pfarrbüro unter Telefon (0 51 39) 49 16 anrufen. Alternativ sind Anmeldungen montags bis freitags von 18 bis 19 Uhr unter Telefon (0 15 20) 7 17 24 39 oder per E-Mail an anmeldung@st-paulus-burgwedel.de möglich. Die Gottesdienste finden sonntags um 11 Uhr statt, an jedem vierten Sonntag im Monat bereits um 9 Uhr. Dafür gibt es am Sonnabend um 18 Uhr noch eine Messe. Für die Gottesdienste am Dienstag um 18 Uhr und am Donnerstag um 9 Uhr sind keine Anmeldungen nötig. Am Eingang werden aber die Kontaktdaten aufgenommen.

St. Petri mit 2G und im Stream

Die St.-Petri-Kirchengemeinde in Groß- und Kleinburgwedel fährt zweigleisig. Für Gläubige, denen das Risiko des Kirchgangs zu groß ist, wird der Gottesdienst am Sonntag um 10 Uhr auf dem Youtubekanal EvJu Burgwedel gestreamt. Wer der Predigt in Großburgwedel persönlich lauschen will – maximal 70 Besucher sind zugelassen –, muss sich über die Homepage auf www.st-petri-burgwedel.de anmelden. Die Links für den Livestream und die Anmeldung sind dort leicht zu finden. Für Nicht-PC-Nutzer sind Anmeldungen dienstags von 16 bis 18 Uhr und donnerstags von 10 bis 12 Uhr unter Telefon (0 51 39) 9 83 98 22 möglich. Vor Betreten der Kirche muss der Impf- oder Genesenennachweis vorgezeigt werden. Das gilt zunächst für den 16. Januar, wahrscheinlich werde der Modus, der sich Weihnachten und Neujahr bewährt habe, vorerst aber noch beibehalten, sagt Pastor Jens Blume.

Ludwig-Harms-Gemeinde immer im Präsenzmodus

Der Impf- oder Genesenennachweis, aber keine Anmeldung ist für Kirchgänger in Fuhrberg erforderlich. Bis auf Weiteres beginnt dort jeden Sonntag um 10 Uhr in der Ludwig-Harms-Kirche ein Präsenzgottesdienst. Wer nicht mit dem Smartphone per App und QR-Code eincheckt, muss sich schriftlich registrieren. Weil jede zweite Kirchenbank gesperrt ist und jeweils nur vier Personen auf einer Bank sitzen dürfen, ist die Kapazität auf 62 Plätze begrenzt – in aller Regel ist das mehr als ausreichend. Gottesdienste mit Abendmahl werden im benachbarten Gemeindehaus gefeiert. Dort ist genug Platz, um die Abstandsgebote einzuhalten.

Keine Kapellengottesdienste bei St. Marcus

Aktuell feiert die Gemeinde nur in Wettmar Gottesdienste. Quelle: Karl-Heinz Piepenbrink (Archiv)

Die St.-Marcus-Gemeinde hat auch für Januar die Kapellengottesdienste abgesagt. In der nächsten Woche entscheide sich, ob diese im Februar wieder stattfinden könnten, heißt es aus dem Pfarrbüro. Sonntags um 10 Uhr feiert die Gemeinde dafür in Wettmar um 10 Uhr einen Gottesdienst. Am Sonntag, 30. Januar, findet dieser als Guten-Abend-Gottesdienst um 17 Uhr statt. Dabei gilt die 2G-Regel. Während des Aufenthalts muss eine Maske getragen werden. Die Kontaktdaten können Gläubige per Corona-Warn-App, Luca-App oder auf Papier hinterlassen. Anmeldungen sind nicht erforderlich.

Von Martin Lauber und Alina Stillahn