So hilft der Sozialverband bei Wohngeldanträgen

Eine Beratung zum Wohngeld bietet der Sozialverband in Burgdorf jetzt Mitgliedern und Betroffenen an. Das Team um Hülya Altunok, Leiterin der Geschäftsstelle, verzeichnet während der Corona-Pandemie eine verstärkte Nachfrage, weil viele zurzeit nicht wissen,wie sie ihre Wohnung finanzieren können. Wie hoch kann das Wohngeld sein? Welche Voraussetzungen gibt es? Diese und viele weitere Fragen stellen sich Betroffene, die aufgrund finanzieller Schwierigkeiten gerade ihre Miete nicht zahlen können. Antworten darauf geben die Berater an der Wilhelmstraße.

Sozialverband verweist auf Reform des Wohngelds

„Wem aufgrund der Corona-Krise ein Teil seines Gehaltes weggebrochen ist, denkt in erster Linie an Leistungen wie Arbeitslosengeld oder Kurzarbeitergeld. Dass eventuell auch ein Anspruch auf Wohngeld bestehen könnte, wissen die meisten gar nicht“, sagt Altunok. Ein Beratungsgespräch könne deshalb sinnvoll sein, um zu überprüfen, ob die Leistung möglicherweise infrage kommt. Und Altunok hat noch einen weiteren Tipp: „Anfang des Jahres gab es eine Wohngeldreform. Es kann also sein, dass jemand die Leistung bekommen kann, auch wenn früher schon einmal ein Antrag abgelehnt wurde. Da lohnt auf alle Fälle ein zweiter Blick.“

Der Sozialverband ermittelt nach Aussage der Geschäftsstellenleiterin jedoch nicht nur einen möglichen Wohngeld-Anspruch, sondern hilft auch bei der Antragstellung weiter. „Dabei gibt es einiges zu beachten – vor allem, weil die Voraussetzungen von Region zu Region unterschiedlich sind. Es ist also immer sinnvoll, sich den individuellen Fall anzugucken“, sagt Altunok. Sie ist per E-Mail info.burgdorf@sovd-nds.de oder unter Telefon (05136) 5659 erreichbar.

Von Antje Bismark