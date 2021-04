So organisieren Burgwedels Grundschulen die Corona-Tests

Burgwedel

Manche Kinder sagten „Das war kribbelig!“, andere meinten „Ich fand es doof!“ Und ein Schüler berichtete stolz: „Ich habe das ganz allein gemacht!“ Wenn Jeannine Schneider, Schulleiterin der Sonnenblumenschule in Thönse, über die ersten Corona-Selbsttest berichtet, kann sie von den unterschiedlichsten Reaktionen der Jungen und Mädchen erzählen. Die verpflichtenden Tests vor dem ersten Unterrichtstag nach den Osterferien waren in dieser Woche ein großes Thema in den Grundschulen Niedersachsens – spannend für die Schülerinnen und Schüler und ein organisatorischer Aufwand für die Lehrkräfte und andere Beschäftigte. Ein Blick in die Burgwedeler Grundschulen.

Kein Corona-Test – Vater holt Kind aus der Schule ab

Zwei pädagogische Mitarbeiterinnen kümmern sich an der Grundschule Thönse um den reibungslosen Ablauf. „Bei einigen Kindern fehlte die Unterschrift, dass der Test gemacht worden ist und negativ war. Da mussten die Mitarbeiterinnen noch einmal bei den Eltern anrufen.“ Einige Eltern holten sich erst am Montag die Tests ab und testeten ihre Kinder in einem eigens dafür bereitgestellten Raum in der Schule. Und ein Kind erschien ungetestet in der Schule und musste – getrennt von den anderen Kindern – warten, bis der Vater es abholte. „Eine blöde Situation für ein Kind“, meint die Leiterin. „Und insgesamt ein ziemlicher Aufwand.“ Aber ein wichtiger: Da an der Thönser Grundschule sämtliche Klassen weniger als 16 Schüler haben, unterrichtet die Schule weiter im Präsenzunterricht und damit in voller Klassenstärke. Homeschooling gibt es nur, wenn das Land die Schulen komplett schließt. Beispielsweise in der Woche vor Weihnachten.

Und so sieht es an den anderen Burgwedeler Schulen aus: „Das ist richtig gut angelaufen, nicht zuletzt dank der tollen Arbeit unserer Schulverwaltungskraft Petra Stein“, erklärt Anna-Marie Badewitz, Leiterin der Grundschule Kleinburgwedel. „Sie nimmt uns viel Arbeit rund um die Corona-Tests ab.“ Von den 142 Schülern ihrer Schule brachten 139 die Ergebnisse der Corona-Tests mit, drei Schüler sind vom Präsenzunterricht befreit.

Die Grundschule Fuhrberg wird bei der Vorbereitung der Testausgabe von den Hort-Mitarbeitern unterstützt. „Am Montag lief das gut. Wir hatten nicht mal eine Handvoll Kinder, bei denen etwas unklar war“, berichtet Schulrektorin Meike Hasenauer. Nils Thönnessen, Leiter der Grundschule Großburgwedel, erwartet schon die eine oder andere Herausforderung. Deshalb nimmt er sich derzeit eine Zeit lang komplett aus dem Unterrichten heraus. „Ich stehe der Schulverwaltungskraft zur Seite, damit wir gemeinsam alle besonderen Fälle betreuen können“, erklärt er.

Nach einem Fehltest gibt es einen neuen Test

An der Grundschule Wettmar gab es gleich am Montag die Situation eines Fehltests. „Diesem Kind haben wir dann aus dem Fenster heraus einen neuen Test überreicht“, schildert Leiterin Sandra Müller-Herzberg. „Den hat es zu Hause durchgeführt und ist mit dem Ergebnis wieder zurückgekommen.“ Dies alles sei in Absprache mit der Mutter geschehen, die zu Hause zwei weitere Kinder zu versorgen hatte – auch so etwas müsse organisiert werden.

Nur wenige Kinder sind von der Präsenzpflicht befreit

Insgesamt hätten die Eltern die Testpflicht ihrer Kinder gut angenommen, so die Schulleitungen. Nur wenige hätten sich dafür entschieden, ihre Kinder nicht zu testen und zu Hause zu lassen. In Großburgwedel wurden 13 von 271 Kindern von der Präsenzpflicht befreit. An der Grundschule Fuhrberg bleiben von knapp 100 Kindern nur zwei im Homeschooling. Diese würden mit Hausaufgaben und zusätzlichen Videokonferenzen versorgt – nachmittags, weil die Lehrer und Lehrerinnen vormittags ja in der Schule sind. Die anderen Grundschulen geben den zu Hause bleibenden Schülern zusätzliche Aufgaben. „Die Lehrerinnen und Lehrer sind per E-Mail und telefonisch jedoch für Fragen erreichbar“, betont Nils Thönnessen von der Grundschule Großburgwedel.

Zwei Tests pro Woche bekommen die Schüler. Wann die Kinder sich testen sollen, regeln die Schulen unterschiedlich. Die Grundschule Wettmar gibt beispielsweise gleich zwei Tests mit nach Hause, einen für die laufende Woche und einen zweiten für den Start in die nächste Schulwoche. „Das jeweilige Testdatum haben die Lehrerinnen mit den Kindern auf den Test geschrieben“, erklärt Leiterin Sandra Müller-Herzberg. Andere Schulen geben ihren Schülern immer nur einen Test für den nächsten Schultag mit.

Rückmeldung über Negativ-Ergebnis kommt in den Schulplaner

Und so übermitteln die Eltern die Ergebnisse ihrer häuslichen Corona-Tests: „Die Rückmeldung, dass negativ getestet worden ist, schreiben die Eltern bei uns handschriftlich in den Schulplaner“, erklärt Sandra Müller-Herzberg. Für dieses System hat sich auch die Grundschule Fuhrberg entschieden. „Wir wollten weder uns noch die Eltern mit einem zusätzlichen Zettel belasten“, sagt Leiterin Meike Hasenauer. In Großburgwedel tragen die Eltern ihre Unterschrift und das Kreuz für das negative Testergebnis in einen Laufzettel ein, der alle Wochen des Schuljahres umfasst – und legen ihn in die Postmappe.

Dass die Schüler nicht an jedem Tag getestet werden, wenn sie zur Schule kommen, macht den Lehrerinnen und Lehrern nicht viel aus. „Auch Abstandsregeln und Masken sorgen für Sicherheit“, meint Jeannine Schneider. Als Leiterin einer Schule ohne Wechselmodell muss sie es wissen. Dass Eltern und Kinder das Testen so gut mitmachen, freut sie. „Aber warten wir mal ab, wie es in fünf Wochen ist“, sagt sie. „Ich kann mir vorstellen, dass dann einige das Testen oder Unterschreiben hin und wieder vergessen.“

Von Gabriele Gerner