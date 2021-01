Fuhrberg

Bis zum Beginn der Spargelernte sind es zwar noch etwa zwei Monate, der Spargelhof Heuer in Fuhrberg steckt aber schon mitten in den Vorbereitungen. Die Stimmung ist angespannt, denn auch in diesem Jahr wird die Ernte von Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie geprägt sein. „Vieles ist ungewiss, und wir haben es nur sehr eingeschränkt selbst in der Hand“, sagt Spargelbauer Jörg Heuer. Vom reibungslosen Verlauf der Ernte hänge viel ab. „Es geht hier um Existenzen.“

Spargelernte könnte Ende März beginnen

Mitte Februar werden Heuer und seine Mitarbeiter die charakteristische Folie auf die Spargelfelder ziehen. Wann die Ernte beginnen kann, hängt vom Wetter ab. „Wir brauchen dann Sonne, damit die Folie ihre Funktion erfüllen kann und der Spargel wächst“, erklärt Heuer. Im vergangenen Jahr begann die Ernte am 22. März und damit verhältnismäßig früh. Weil Ostern bereits Anfang April ist, hofft Heuer auf einen ähnlich frühen Erntestart.

Viel wichtiger als die Frage nach dem Erntebeginn ist in Pandemiezeiten aber: Wer sticht den Spargel? Heuer plant damit, seine bewährte Truppe aus Erntehelferinnen und -helfern aus den vergangenen Jahren einzusetzen. Die meisten von ihnen reisen aus Rumänien an. Der Spargelbauer ist mit ihnen in Kontakt. Zur Haupterntezeit im Mai benötigt er etwa 250 Arbeitskräfte auf den Feldern.

Zur Spargelernte sind bis zu 250 Arbeitskräfte bei Heuer in Fuhrberg im Einsatz. Quelle: Insa Cathérine Hagemann (Archiv)

Hilfskräfte werden auf Corona getestet

„Die größte Herausforderung ist es, unsere Arbeitskräfte vor Corona zu schützen“, sagt Heuer. Dafür sollen sie vor Erntebeginn zweimal getestet werden: einmal vor Abreise in ihrem Heimatland und dann direkt nach der Ankunft in Fuhrberg. Die Tests in Deutschland wird der Arbeitgeber bezahlen. Sie sollen in einem der Testzentren in der Region durchgeführt werden. Für die Tests vor der Abreise müssen die Arbeitskräfte selbst aufkommen.

Die Tätigkeit auf dem Feld selbst sieht Heuer als weniger riskant an, weil an der frischen Luft und mit großen Abständen gearbeitet werden könne. Um die Kontakte unter den Erntehelfern trotzdem so gering wie möglich zu halten, arbeiten diejenigen gemeinsam, die auch zusammen wohnen. Bereits in der vergangenen Saison hatte Heuer kurzfristig zusätzliche Unterkünfte angemietet, um die Wohnsituation zu entzerren und nicht mehr als zwei bis drei Personen in einem Zimmer zu beherbergen. Das will er auch diesmal wieder tun. Außerdem wurden die eigenen Unterkünfte über den Winter ausgebaut. „Im vergangenen Jahr sind wir glücklicherweise ohne Infektionen durch die Saison gekommen“, sagt Heuer. Er hofft, dass das mit den getroffenen Maßnahmen und den Tests vor Erntebeginn auch 2021 gelingen werde.

Geschlossene Grenzen würden den Betrieb gefährden

Was aber würde passieren, wenn die Hilfskräfte aus dem Ausland erst gar nicht einreisen könnten? Rumänien gilt derzeit als Risikogebiet, die Einreise nach Deutschland ist aber möglich. „Wenn jetzt die Mutationen dazu führen sollten, dass die Zahlen noch mal massiv steigen und die Grenzen doch geschlossen werden ...“ – Heuer stockt und schweigt kurz. Daran wolle er gar nicht denken. „Wenn die Erntehelfer nicht kommen können, ist das Fortbestehen unseres Betriebes gefährdet.“

Harte, körperliche Arbeit: Für das Spargelstechen sei er auf ausländische Hilfskräfte angewiesen, sagt Heuer. Quelle: Rainer Dröse (Archiv)

Heuer erklärt, dass man in der Spargelernte nicht kurzfristig auf ausländische Hilfskräfte verzichten könne. Das habe mehrere Gründe. Erstens sei die schwere körperliche Arbeit zum Mindestlohn für Menschen auf dem deutschen Arbeitsmarkt nicht attraktiv. „Für Menschen aus Rumänien ist der Lohn wegen des Wohlstandsgefälles aber sehr gut.“ Erntehelfer bekommen 9,50 Euro pro Stunde. Zum Vergleich: Der Mindestlohn in Rumänien beträgt 2,81 Euro (Stand 2020). Früher seien die meisten Hilfskräfte aus Polen gekommen. „Weil die Wirtschaft in Polen aber in den vergangenen Jahren stärker geworden ist, kommen von dort kaum noch Menschen zur Spargelernte“, sagt Heuer. Außerdem sei Erfahrung bei der Ernte wichtig. „Wir können hier nicht damit anfangen, erst mal allen zu zeigen, wie es geht. Dafür ist keine Zeit.“

Private Nachfrage gleicht Verluste in der Gastronomie aus

Deshalb seien in Deutschland lebende Saisonkräfte bei Heuer vor allem im Verkauf und in der Gastronomie tätig. Die Nachfrage nach diesen Jobs habe sich seit Beginn der Pandemie deutlich erhöht, sagt er. „Viele Menschen sind in Kurzarbeit oder haben ihre Jobs verloren. Die sind froh, wenn sie bei uns wenigstens ein paar Monate was zu tun haben.“

Heuer macht sich allerdings keine Sorgen, dass er den geernteten Spargel loswird. Schon im vergangenen Jahr sei das Gastronomiegeschäft wegen des Lockdowns und ausgefallener Feiern schlecht gelaufen. Das sei aber durch die gestiegene private Nachfrage ausgeglichen worden. Darauf setze er auch in diesem Jahr. „Die Menschen sind ermüdet von den Einschränkungen, können wenig machen. Da gönnen es sich viele, wenigstens gut zu kochen“, sagt er.

