Burgwedel

Sven Harder, Geschäftsführer der Burgwedeler Brauerei, ist zurück aus dem Ahrtal. Um den Opfern der Flutkatastrophe zu helfen, hatte er seinen alten Ford Transit ins Krisengebiet gebracht – und dank der Unterstützung von mittelständischen und Kleinunternehmern aus Burgwedel und Bissendorf zusätzlich insgesamt zwei Transporter- und eine Anhängerladung voll mit Hilfsgütern.

Hilfsbereitschaft und Dankbarkeit berühren

„Für mich waren es nur ein paar Stunden im Ahrtal, viel zu viele Eindrücke und viel zu wenig Zeit, diese einfach so zu verarbeiten“, sagt Harder. Die Hilfsbereitschaft der Freiwilligen, die teils ihren Urlaub aufgeben, um dort zu helfen, die Begeisterung und Dankbarkeit der Menschen vor Ort hätten ihn sehr berührt. So habe ein älteres Ehepaar einen Teil der Pflanzen, die ein befreundeter Florist gespendet hatte, erhalten und sich sehr gefreut, damit wieder etwas Farbe in den Garten bringen zu können.

„Zu Hause angekommen wirkte es für mich irgendwie nicht mehr selbstverständlich, heile Türen und Fenster in sauberen Hauswänden zu sehen, Menschen die lachend aus dem Restaurant kamen und sich verabschiedeten“, sagt Harder. Für ihn steht fest: „Wir werden noch mal ins Ahrtal fahren.“

Von Sandra Köhler