Thönse

Von Montag, 17. August, bis voraussichtlich Freitag, 21. August, sperrt die Region Hannover die Straße Lange Reihe und die Großburgwedeler Straße in Thönse aufgrund von Asphaltierungsarbeiten. Aus diesem Grund fahren die Regiobuslinien 621, 639 und N63 Umleitungen.

Diese Änderungen gelten ab Montag, 17. August

Im Detail ergeben sich folgende Änderungen: Regiobus bedient mit den Linien 621 und N63 in diesem Zeitraum nicht die Haltestelle Wettmarer Straße in Fahrtrichtung Großburgwedel. Außerdem fahren die Busse in beide Fahrtrichtungen die Haltestellen Bruchstraße und Kleinburgwedeler Straße nicht an. Die Ersatzhaltestelle für die Bruchstraße befindet sich auf dem Reihermoorweg auf Höhe der Bruchstraße. Für den Stopp Kleinburgwedeler Straße richtet das Unternehmen einen Ersatz auf dem Reihermoorweg auf Höhe der Straße Am Schulgarten ein.

Die Linie 639 kann die Haltestellen Wettmar/ Gartenstraße, Wettmar/Schule, Thönse/ Wettmarer Straße, Thönse/ Bruchstraße, Thönse/Kleinburgwedeler Weg und Großburgwedel/Thönser Straße nicht bedienen. Fahrgäste in Wettmar werden gebeten, ersatzweise die dortigen Haltestellen Thönser Trift und Lönsweg zu nutzen. Statt an der Thönser Straße steigen Großburgwedeler an der Von-Alten-Straße in den Bus. Fahrgäste mit dem Fahrtziel Thönse sollen auf die Buslinie 621 ausweichen.

Von Sebastian Stein