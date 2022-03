Großburgwedel

Wie soll der neue Kinderspielplatz „Am Flöth“ in Großburgwedel aussehen? Mit dieser Frage wendet sich die Stadt Burgwedel jetzt an die Jüngsten und möchte die Antworten am Freitag, 25. März, bei einem Vor-Ort-Termin einsammeln. Gegenüber der Hausnummer 34 möchte die Stadt einen kleinen Teil der Blumenwiese am dortigen Bolzplatz in einen Kinderspielplatz verwandeln – und reagiert damit auf Anregungen von Bürgerinnen und Bürger.

Planer ist am 25. März vor Ort

Doch was wünschen sich die künftigen Nutzerinnen und Nutzer? Rutsche? Klettergerüst? Sandkasten? Oder mal etwas ganz anderes? Martin Riessler, zuständiger Planer bei der Stadtverwaltung, wird am 25. März von 13 bis 14 Uhr vor Ort sein und freut sich auf die Ideen der Kinder aus den umliegenden Straßen. Wer mag, darf seinen Traumspielplatz auch gern vorher aufmalen und das Bild Riessler vor Ort erklären.