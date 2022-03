Großburgwedel

In der Kirche – das kann ja jeder. Deshalb hat sich die St.-Petri-Kirchengemeinde jetzt etwas einfallen lassen, um Familien eine ganz besondere Art der Taufe zu ermöglichen. Am Sonntag, 12. Juni, soll es einen Taufgottesdienst am Springhorstsee in Großburgwedel geben. „Man kann wählen zwischen einer Taufe im See oder einer Taufe am Taufbecken mit Seewasser“, sagt Pastor Jens Blume und Pastorin Bodil Reller fügt hinzu: „Wir hoffen auf viele Täuflinge und viele Gemeindeglieder, die so den Springhorstsee im späten Frühling am Badestrand am Nordwestufer genießen wollen.“

Der Gottesdienst am Springhortsee soll um 10 Uhr beginnen und wird musikalisch vom Bläserkreis Wettmar begleitet. Anmeldungen für die Taufe am See sind ab sofort im St.-Petri-Gemeindebüro unter Telefon (05139) 60 11 möglich. Vorab ist ein Elternabend geplant – alle Informationen dazu gibt es bei der Anmeldung.