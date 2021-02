Burgwedel

Die St.-Marcus-Kirchengemeinde in Wettmar hat es am vergangenen Wochenende erstmals gewagt, jetzt traut sich auch St. Petri und bietet Gottesdienste per Videokonferenz an. Nach Probeläufen in kleinerem Rahmen können ab dem kommenden Wochenende bis zu 500 Burgwedeler an den Zoom-Gottesdiensten der St.-Petri-Kirchengemeinde teilnehmen. Eine neue Lizenz macht das möglich. „Es tut gut, Gemeinschaft in diesen Tagen im Gottesdienst zu erleben“, sagt Pastorin Bodil Reller. Sich gemeinsam unter Gottes Wort zu versammeln, zu singen und zu beten entwickele eine große Kraft.

Erster Zoom-Gottesdienst am Sonntag

Der erste Zoom-Gottesdienst ist für Sonntag, 7. Februar, um 10 Uhr geplant. Den Link, um sich in die Videokonferenz einzuwählen, finden Interessierte auf der Homepage www.st-petri-burgwedel.de. Kreiskantor Christian Conradi begleitet den Gottesdienst musikalisch, Pastorin Reller übernimmt die Moderation. Wer teilnehmen möchte, sollte im Idealfall eine Kerze bei sich haben – und ein 50 Zentimeter langes Kabel, wenn vorhanden. Auch ein Gesangbuch wäre für den Gottesdienst von Vorteil. Im Anschluss soll gemeinsam vor dem Bildschirm ein Tee getrunken werden.

Weitere Gottesdienste für Konfirmanden und Trauernde

Am Sonntag, 14. Februar, wird ab 10 Uhr Pastor Jens Blume den Zoom-Gottesdienst leiten. Präsenzgottesdienste in den Kirchen werden im Corona-Lockdown weiterhin ausgesetzt. Einen Gottesdienst für Konfirmanden und Jugendliche plant Diakonin Elke Seidlitz für Sonnabend, 20. Februar, ab 18 Uhr – ebenfalls über Zoom. Um der Verstorbenen zu gedenken, plant St. Petri zudem einen Gottesdienst für alle Angehörigen, die in den vergangenen Wochen einen lieben Menschen verloren haben. Dieser Gottesdienst soll auch per Zoom gefeiert werden – am Sonnabend, 27. Februar, ab 18 Uhr.

Von Carina Bahl