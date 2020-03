Stacie Collins begeistert in der Blues Garage

Isernhagen HB

Stacie Collins lädt am Sonnabend, 21. März in die Blues Garage ein und zeigt dem Publikum, wie eine Frau rocken kann. Während ihrer Show reißen sie und ihre Mundharmonika die Zuhörer mit, in denen sie mehrere Stunden lang intensiven, aufregenden, jung machenden, wilden Rock’n’Roll präsentieren.

Über Genre- und Ländergrenzen hinweg

Mit einer Slam-Bang-Rock-'n'-Roll-Band und einem Hardcore-Honky-Tonk-Geschrei sprengt Stacie Collins die Grenzen vom klassischen Rock, Blues und Country. Was vielleicht erst einmal ungewöhnlich klingt, zieht aber ein breites Publikum an. So spielt die Musikerin nicht nur Konzerte in den USA, sondern hat sich in den vergangenen Jahren auch einen Ruf als einzigartige Künstlerin in Europa gemacht. In ihren Songtexten geht es nicht nur um Liebe und Herzschmerz, weswegen sie oft zu hören bekommt: „Ich habe noch nie gesehen, dass eine Frau sowas macht.“

Außerdem gehört Stacie Collins zu den Lieblingen einiger Rockstars, wie zum Beispiel von Dan Baird, der die Georgia Satellites an die Spitze der Charts geführt hat. Des Weiteren hat sie bereits fünf Alben mit ihrem Ehemann und Bandkollegen Al Collins (Jason & The Scorchers) auf ihrem eigenen Label geschrieben, aufgenommen und veröffentlicht

Das Konzert von Stacie Collins an der Industriestraße 3-5 beginnt um 21 Uhr, der Einlass startet bereits ab 19 Uhr. Karten gibt es für 20 Euro im Vorverkauf zuzüglich Gebühren in der HAZ/NP-Geschäftsstelle, Marktplatz 5 in Langenhagen. Zudem ist eine Reservierung der Karten zum Vorverkaufspreis auf www.bluesgarage.de möglich. Der Eintritt an der Abendkasse kostet 25 Euro.

Von Elsa Scholz