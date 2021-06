Burgwedel/Fuhrberg

Von Anfang an stehen sie leer, verursachen aber monatlich fünfstellige Kosten: Für 30 verwaiste Wohncontainer am Rande Fuhrbergs, die die Stadt Burgwedel 2016/2017 von einem örtlichen Landwirt als Notreserve zur Unterbringung von Flüchtlingen aufstellen ließ, läuft der zehnjährige Pachtvertrag noch bis Ende 2026. Wer für die Miete künftig aufkommen soll, ist zwischen Stadt und Region umstritten. Unterm Strich geht es um rund eine Dreiviertelmillion Euro in den nächsten fünf Jahren. Bestrebungen der Stadt, die Container vorzeitig abzulösen, ließen sich nicht umsetzen.

Gilt Fünf-Jahres-Limit für Kostenübernahme?

Im Herbst 2015 standen alle Kommunen in Deutschland vor der Herausforderung, möglichst schnell möglichst viele Unterkünfte für eine schwer prognostizierbare Zahl von Flüchtlingen zu schaffen. Mit einer freiwilligen Finanzierungszusage sprang die Region Hannover damals ihren angehörigen Städten und Gemeinden zur Seite: Sie werde die Kosten für eventuelle Leerstände in Gemeinschaftsunterkünften übernehmen – und zwar für eine Dauer von bis zu fünf Jahren. Diese Zusage gelte auch für die Wohncontainer in Fuhrberg, erklärte jetzt auf Anfrage Regionssprecherin Sonja Wendt – und sie ende voraussichtlich am 31. Dezember 2021.

Ab Januar 2022 wäre somit Burgwedel mit dem Bezahlen an der Reihe. Doch wer in der zweiten Hälfte der Vertragslaufzeit für die monatlich fünfstellige Pacht aufkommen muss, ist für Burgwedels Erste Stadträtin Christiane Concilio noch nicht in Stein gemeißelt. „Wir vertreten unterschiedliche Auffassungen“, so umschreibt sie den Stand ihrer Verhandlungen mit der Region. Ihre Position lautet: Für Fuhrberg sei 2015/16 eine „sehr individuelle Regelung“ getroffen worden. Von einem Fünf-Jahres-Limit für die Kostenübernahme von Leerständen sei zum damaligen Zeitpunkt noch keine Rede gewesen.

Ratsbeschluss fiel in vertraulicher Sitzung

Im Herbst und Winter 2015/16 war angesichts der hohen Zahl an aufzunehmenden Flüchtlingen vieles mit heißer Nadel gestrickt worden. „Wir wurden ja nicht gefragt, die Leute kamen einfach“, erinnert sich Concilio. Die hohen Zugangszahlen seien hochgerechnet worden – und so ergab sich reichlich Platzbedarf für die Unterbringung. Im Dezember 2015 erbat die Verwaltung grünes Licht für die Fuhrberger Containerpläne. Als der in vertraulicher Sitzung gefasste Ratsbeschluss im Januar 2016 veröffentlicht wurde, regte sich in Fuhrberg anfangs Widerstand. Hunderte Unterschriften wurden gesammelt, unter anderem, weil die Lage der Containersiedlung am äußersten Dorfrand neben Biogasanlage und Klärwerk für deren Bewohner kaum zumutbar sei. „Wenn wir die Container nicht belegen müssen, umso besser“, ließ damals Bürgermeister Axel Düker (SPD) verlauten.

Spargelhof Heuer vermietet 30 Container

Die Stadtverwaltung setzte sich mit ihrer Vorsorgeplanung durch. Auf Bitten der Kommune vergrößerte der Spargelhof Heuer seine für Erntehelfer bereits fertig geplante Containersiedlung am Ende des Grasbruchweges um 30 weitere Container für bis zu 90 Flüchtlinge, dazu wurde ein 1200 Quadratmeter großes Versorgungsgebäude mit Esssälen, Küchen und Sanitärräumen errichtet, das auch den Saisonarbeitern des Spargelhofs zur Verfügung steht. Anfang 2017 wurden der Stadt die Schlüssel übergeben. Die Vertragsinhalte blieben vertraulich, und die Region überwies dem privaten Investor die Miete. „Die Einrichtung der Unterkunft war zum damaligen Zeitpunkt unabdingbar“, unterstreicht Behördensprecherin Sonja Wendt. „Andernfalls wäre die Stadt nicht in der Lage gewesen, die vom Land Niedersachsen festgelegten Zuteilungsquoten zu erfüllen, sofern sich die Zahl der Zugewanderten weiter erhöht hätte.“

Pachtvertrag lässt sich nicht aufheben

Angesichts der rückläufigen Flüchtlingszahlen blieben die Wohncontainer in Fuhrberg – bis heute – ungenutzt. Neben den zunehmend geschlossenen europäischen Grenzen entschärfte sich die Lage in Burgwedel zusätzlich, weil Dutzende privater Hausbesitzer Wohnraum zur Verfügung stellten. „Dafür waren wir sehr dankbar“, bilanziert Concilio. So war die Stadt auch nicht gezwungen, ihren umstrittenen „Notfallplan B“ aus der Schublade zu holen, nach dem im Fall der Fälle Flüchtlinge auch in der Seniorenbegegnungsstätte und der Mehrzweckhalle Engensen einquartiert werden sollten.

Für die 30 quasi fabrikneuen, jeweils 18 Quadratmeter großen Wohncontainer zeichnet sich auch auf absehbare Zeit keine anderweitige Verwendung ab. Für die Saisonarbeiter des Spargelhofs würden sie nicht benötigt, erklärt Jörg Heuer vom Spargelhof auf Anfrage. Die bestehenden vertraglichen Verpflichtungen zwischen der Stadt Burgwedel und dem Eigentümer der Unterkunft, so teilt die Region lakonisch mit, ließen sich nicht aufheben.

Von Martin Lauber