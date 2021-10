Burgwedel

Manch ein Burgwedeler hat sich vielleicht schon gewundert: In Engensen, Thönse und Großburgwedel stehen seit dieser Woche an zentralen Stellen entlang der Ortsdurchfahrten neue Bänke. Diese sind jedoch nicht zum Ausruhen gedacht oder dafür, die Aufenthaltsqualität in den Dörfern zu verbessern, sondern haben eine klare Funktion: Sie sollen die Mobilität der Bürgerinnen und Bürger verbessern. Es handelt sich um das Pilotprojekt der sogenannten Mitfahrbänke.

Wer auf der Bank sitzt, sucht eine Mitfahrgelegenheit

Eine Mitfahrbank ist im Prinzip nichts anderes als eine moderne Art des Trampens. Jedoch muss niemand seinen Finger herausstrecken oder auf selbst bemalten Pappkarten sein Reiseziel verkünden, sondern kann schlichtweg auf der Bank mit den blauen Füßen Platz nehmen. Ein Schild an jeder Bank weist dieselbe als Teil des Projektes aus. Wer auf der Bank Platz genommen hat, signalisiert den Autofahrern, dass er eine Mitfahrgelegenheit sucht. Alles weitere ist reine Nachbarschaftshilfe: Die Autofahrer können anhalten und nachfragen, wohin derjenige möchte, und ihn dann mitnehmen.

Pilotprojekt startet in Großburgwedel, Thönse und Engensen

Die ersten Bänke stehen in Großburgwedel an der Thönser Straße in Höhe des Blumenladens Flora sowie vor der Kapelle in Thönse und in Engensen an der Ecke Alter Postweg/Ramlinger Straße. Laut Burgwedels Wirtschaftsförderin Anja Hansch ist die Projektphase auf ein Jahr festgelegt – dann soll evaluiert werden, ob das Angebot angenommen wird. Im Zweifelsfall soll auch über weitere Standorte in den Dörfern nachgedacht werden, sodass irgendwann alle Ortsteile miteinander über Haltepunkte verbunden sind.

Und doch gibt es ein paar Regeln zu beachten: Mitfahrbänke richten sich aus Sicherheitsgründen ausschließlich an Erwachsene – das ist auch noch einmal auf einem Schild auf jeder Bank deklariert. Grundsätzlich ist das Angebot kostenlos und beidseitig freiwillig. Ziel ist es, den Bürgerinnen und Bürgern ein Mobilitätsangebot zu machen, dass die Busverbindungen ergänzt und fernab fester Abfahrtzeiten Erwachsenen die Möglichkeit gibt, ohne Auto von einem Dorf ins nächste zu kommen.

Wer andere mitnehmen möchte, kann sich registrieren lassen

Wer sich vorstellen kann, andere in seinem Auto mitzunehmen, kann sich bei Anja Hansch unter Telefon (05139) 8973630 oder per E-Mail an anja.hansch@burgwedel.de melden und mit seinen Kontaktdaten registrieren lassen. Daraufhin erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Hinweiskarte mit Nummer, die sie sichtbar im Auto anbringen sollten. So kann die Stadt im Nachgang einer Fahrt Kontakt herstellen – beispielsweise, wenn mal eine Einkaufstasche im Auto vergessen wurde oder ähnliches. Alle weiteren Informationen zum Pilotprojekt, Versicherungsschutz und Haftungsanspruch hat die Stadt auf ihrer Homepage www.burgwedel.de zusammengestellt.

Von Carina Bahl