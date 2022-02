Thönse

Schon bald will die Stadt Burgwedel einen ersten Entwurf der örtlichen Bauvorschrift für Thönse im Ortsrat vorstellen. Das hat die Verwaltung auf Nachfrage mitgeteilt. Von der Satzung erhoffen sich die örtlichen Politiker vor allem, dass dort eine verbindliche Höhe für neue Bauvorhaben geregelt wird.

Denn nicht erst seit der Veröffentlichung der Pläne für zwei Mehrfamilienhäuser, die auf dem ehemaligen Dombrowski-Grundstück am Strubuschweg gebaut werden sollten, ist die Sorge in Thönse um ein einheitliches Ortsbild groß. Gleich gegenüber sind bereits ähnlich hohe Mehrfamilienhäuser auf der Hofstelle an der Langen Reihe entstanden.

Büro aus Hannover erarbeitet Entwurf

Ein Mittel, das aus Sicht der Thönser helfen könnte, ist eine örtliche Bauvorschrift. Der Ortsrat hatte sich schon länger für eine Änderung der mehr als 20 Jahre alten Bauvorschrift eingesetzt. 2019 beschloss dann der Bau-, Umwelt- und Planungsausschuss, dass die Verwaltung tätig werden soll. Doch zunächst musste diese laut eigenen Angaben eine Satzung für Kleinburgwedel erarbeiten. Im vergangenen Jahr schließlich hat sie ein Büro aus Hannover beauftragt.

Im Sommer versammelten sich mehr als 20 Thönserinnen und Thönser vor dem Gelände am Strubuschweg. Ein Vorschlag aus ihren Reihen: Eine örtliche Bauvorschrift könnte eine hohe Bebauung verhindern. Quelle: Alina Stillahn

Doch hilft eine örtliche Bauvorschrift überhaupt weiter? Grundsätzlich kann eine Gemeinde laut der Niedersächsischen Bauordnung in einer solchen auch die Höhe von Gebäuden und Geschossen regeln. Die Möglichkeit haben Gerichte, wie zum Beispiel das Verwaltungsgericht Göttingen, bereits bejaht. Doch die Anforderungen an eine solche Satzung sind streng und kompliziert, wie aus der Entscheidung des Gerichts hervorgeht.

Gemeinde muss Interessen des Eigentümers berücksichtigen

Eine solche Vorschrift muss nämlich ein baugestalterisches Konzept verfolgen. So könne die Gemeinde für die Entwicklung eines Wohngebiet mit einem geschlossenen und charakteristischen Erscheinungsbild bestimmte Gebäudehöhe festlegen, um auszuschließen, dass durch eine höhere Bebauung die Nachbarschaft oder das Ortsbild beeinträchtigt werden, erläuterte das Gericht.

Dabei muss die Gemeinde aber auch berücksichtigen, dass diesem andere Interessen, wie etwa das Eigentumsrecht, entgegenstehen können. Gestaltungsvorschriften dürften grundsätzlich nur einen Rahmen setzen, sie müssten also dem Bauherren einen nennenswerten Spielraum für die eigene Gestaltung überlassen.

Von Alina Stillahn