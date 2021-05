Großburgwedel

Der Immobilienbestand der Stadt Burgwedel wächst um ein Gebäude: Zum 1. Juni geht das Großburgwedeler Bahnhofsgebäude an der Bahnhofsstraße in den Besitz der Kommune über. Für 200.000 Euro kauft die Stadt das Haus samt dem 740 Quadratmeter großen Grundstück. Die Verträge sind bereits unterschrieben. Und auch erste Ideen für die künftige Nutzung liegen auf dem Tisch. Zudem konnte die Stadt das Unternehmen Regiobus als Ankermieter für das frisch erworbene Gebäude gewinnen. Geplant ist, den Bahnhof als sogenannten Mobilpunkt Großburgwedel auszubauen und in ein regionsweites neues Konzept einzubinden.

Fahrradreparatur-Café und Co-Working-Spaces

Da ist einiges denkbar: Der Mobilpunkt soll zur Verbindungsplattform verschiedener Verkehrssysteme werden. Bus und Bahn, aber auch Auto und Fahrrad sollen dort zusammentreffen. Darüber hinaus soll es im Bahnhof dazu passende Angebote geben. „Neben modern gestalteten Aufenthaltsräumen für Mobilitätskunden sind ein Fahrradreparatur-Café, Co-Working-Spaces und weitere Dienstleistungen rund um Car Sharing und das Thema Fahrrad denkbar“, erklärt Bürgermeister Axel Düker.

Gehört jetzt der Stadt Burgwedel: Das alte Bahnhofsgebäude in Großburgwedel. Quelle: Thomas Oberdorfer

„Nahverkehr im Umland muss attraktiver, unkomplizierter und direkter erfahrbar werden“, sagt Ulf-Birger Franz, Verkehrsdezernent der Region. Und weiter: „Mit dem geplanten Mobilpunkt setzen wir ein weiteres Zeichen für die Verkehrswende im ländlichen Bereich.“ Großburgwedel ist die erste derartige Station in der Region, weitere sollen folgen. Wie das funktionieren kann, soll eine Machbarkeitsstudie für das Projekt Mobilpunkt Großburgwedel klären. Ergebnisse erwartet die Region noch in diesem Sommer.

Aufenthaltsort für Busfahrer

Vorerst wird allerdings erst einmal eine Nummer kleiner geplant: Regiobus wird der erste Nutzer des Großburgwedeler Bahnhofs sein. In dem Gebäude sollen Aufenthaltsmöglichkeiten für Busfahrer geschaffen werden. „Regiobus nutzt die Außenflächen seit Jahren als Pausen- und Wendeplatz für seine Linien“, erklärt Elke van Zadel, Geschäftsführerin des Verkehrsunternehmens. „Die Bedingungen für unsere Fahrerinnen und Fahrer sind allerdings zur Zeit suboptimal – sowohl was die Beschaffenheit des Areals angeht als auch die sanitären Anlagen betreffend.“ Deshalb sollen die Fahrer den Bahnhof künftig als Pausen- und Aufenthaltsraum nutzen können.

Relikt aus längst vergangenen Zeiten: In der kleinen Lagerhalle des Großburgwedeler Bahnhofs befindet sich noch eine alte Waage. Quelle: Thomas Oberdorfer

Die Region selbst ist am Standort ebenfalls aktiv geworden – und hat das 1100 Quadratmeter große Grundstück erworben, das entlang der Gleise an den Bahnhof angrenzt. Dort soll ein Buswarteplatz mit mindestens sechs Haltepositionen entstehen. Zudem ist eine Sanierung der Fahrbahn und der Haltestellen geplant.

Alte Bahnhofshalle soll freigelegt werden

„Bevor an eine Nutzung des Bahnhofsgebäudes zu denken ist, müssen erst einmal die Handwerker anrücken. Und es gibt einiges zu tun. Wir wollen den alten Bahnhof wieder sichtbar machen“, erklärt Düker. Für die Außenansicht bedeutet dies, das zahlreiche Fenster und Türen, die im Laufe der Zeit zugemauert wurden, geöffnet werden müssen. Auch im Inneren des Gebäudes soll die Nutzung als Bahnhof wieder erlebbar werden. „Wir wollen die alte Bahnhofshalle wieder hervorholen“, sagt der Bürgermeister. Derzeit unterteilen Wände den Raum. „Die sind aber alle nur Leichtbau“, erklärt Bauamtsleiter Oliver Götze. „Das lässt sich wieder zurückbauen.“

Eine Strichliste für das letzte hier verladene Stückgut? An der Tür zu den Bahngleisen hat augenscheinlich jemand früher einmal Buch geführt. Quelle: Thomas Oberdorfer

Vorab muss aber noch eine andere Sache geklärt werden: Der Bahnhof ist derzeit bewohnt, das Dachgeschoss offiziell vermietet. „Diese Mieterin kann vorerst wohnen bleiben, das beeinflusst unsere Planungen nicht“ , erklärt Götze. Anders sieht es mit den Bewohnern der beiden restlichen Stockwerke aus. „Dort ist Wohnnutzung nicht zugelassen – sie müssen ausziehen. Das ist soweit aber auch schon abgeklärt und besprochen.“

Gemeinsames Projekt von Stadt und Politik

Was Düker besonders freut: Verwaltung und Politik haben bei dem Kauf der Immobilie an einem Strang gezogen. „Es hat gerade mal eineinhalb Sitzungen des Verwaltungsausschusses gebraucht, um die Zustimmung zu dem Projekt zu bekommen“, erklärt Düker. Schließlich handele es sich bei dem Kauf der Immobilie um eine außerplanmäßige Ausgabe der Stadt.

Noch etwas lässt sich am Mobilpunkt Großburgwedel schön beobachten: Es ist herrscht Wahlkampf. Denn sowohl der Bürgermeister als auch seine Herausforderin, die CDU-Kandidatin Ortrud Wendt, reklamieren die Idee zu dem Projekt für sich. „Die Gespräche mit der Region haben wir bereits im Herbst geführt“, sagt Düker auf Nachfrage dieser Zeitung. Wendt wiederum meldet sich mit der Mitteilung zu Wort: „Ich freue mich, dass dieser Baustein des von mir vorgestellten Gesamtkonzepts zur Bahnanbindung für Burgwedel so beherzt von der Verwaltung aufgegriffen wurde.“ Ihre Ideen zur Zukunft des Bahnhofs hatte sie Ende vergangenen Jahres vorgestellt.

Von Thomas Oberdorfer