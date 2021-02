Burgwedel

Wie viel ist die Stadt Burgwedel eigentlich wert? Bislang hatte niemand eine Antwort auf diese Frage parat. Das hat sich nun geändert. Kürzlich legte die Verwaltung die Eröffnungsbilanz für eine neue Form der Buchführung vor. Und darin ist der Wert der Stadt schwarz auf weiß festgehalten. Auf exakt 145.940.349,52 Euro summieren sich die Werte Burgwedels. Zumindest zum Stichtag am 1. Januar 2012. Das ist der Basiswert, auf dem die künftige Wertermittlung der Kommune basiert. „Ziel ist es, die Entwicklung der Stadt über die Jahre hinweg transparent zu machen und besser verfolgen zu können“, sagt Kämmerer Christian Möhring.

Eigentlich ist diese Eröffnungsbilanz längst überfällig. Sie wurde mit der Umstellung der städtischen Finanzen auf das Verfahren „Doppelte Buchführung in Kommunen“ – kurz Doppik genannt – erforderlich. Und die erfolgte bereits 2012. In der rückwirkend erstellten Bilanz sind alle dauerhaften Werte Burgwedels erfasst – dazu zählen vor allem Grundstücke und Straßen, aber auch Gebäude und eine Menge weiterer Gegenstände. Und obendrein auch die liquiden Mittel der Kommune. „Es gehört halt alles dazu, vom Rasenmäher bis zum Schulzentrum“, erläutert Möhring das Zahlenwerk aus seiner Behörde.

Das ist auch der Grund, warum die Erstellung des Bilanz so lange dauerte. 10.189 Posten mussten aufgenommen, einzeln bewertet und in die Statistik eingepflegt werden. „Das war eine ziemlich umfangreiche Arbeit, die erledigt werden musste“, sagt Möhring.

2012 hatte Burgwedel 26,6 Millionen Euro auf der hohen Kante

Und das sind die Eckpunkte der Bilanz: Burgwedels Sachvermögen beläuft sich 2012 auf 117 Millionen Euro. Die beiden größten Einzelposten in dieser Rubrik sind bebaute Grundstücke (50 Millionen) und Dinge aus dem Bereich Infrastruktur. Dazu zählen Straßen, aber beispielsweise auch Kläranlagen (56 Millionen). Außerdem fließt weiteres Sachvermögen mit 11 Millionen Euro in die Bilanz ein. Ein zusätzlicher großer Posten in der Vermögensbilanz von 2012 sind die liquiden Mittel. Damals hatte die Stadt noch 26,6 Millionen Euro auf der hohen Kante liegen.

Zeit, einen kleinen Blick in das Zahlenwerk zu werfen: Wertvollster Einzelposten ist das Grundstück der IGS. Es steht mit einem Wert von 3.980.752 Euro zu Buche. Gefolgt von der Schule selbst (2.875.273 Euro) und dem Gebäude des Amtshofes (2.819.977 Euro). Aber es mussten nicht nur die großen, wertvollen Dinge aufgenommen werden. Auf der anderen Seite gibt es eine Fülle von „kleinen“ Posten. Lässt man die Dinge außer acht, die bis auf einen Wert von einem Euro abgeschrieben sind, dann schlägt ein zwei Quadratmeter großes Straßengrundstück in Wettmar mit dem niedrigsten Wert zu Buche. Es wird in der Bilanz mit 1,02 Euro geführt. Insgesamt sind mehr als 2000 Grundstücke in der Bilanz vermerkt.

Delphin-Brunnen hat einen Wert von 13.000 Euro

Und in dem Zahlenwerk findet sich auch so manch skurril anmutender Eintrag. So wurde beispielsweise der Gedenkstein in Wettmar – er erinnert an die Völkerschlacht bei Leipzig – mit 1000 Euro bewertet. Insgesamt finden sich dort neun Ehrenmale oder Kunstwerke wieder. Den höchsten Wert mit 41.000 Euro haben demnach die Steinquader hinter der Bücherei in Großburgwedel. Aber auch der Delphin – nur wenige Meter entfernt – ist mit 13.000 Euro auf der Habenseite gelistet. Dafür fehlt das Wasserspiel auf dem Domfrontplatz. Das wurde erst 2019 gebaut und ist deshalb nicht in der Bilanz für 2012 vermerkt.

Mit einer Bilanzsumme von 145.940.349,52 Euro mutet der Wert der Stadt Burgwedel per 1. Januar 2012 erst einmal recht hoch an – ist er aber gar nicht: „Wir haben unsere Werte eher defensiv eingeordnet“, erklärt Möhring und nennt ein Beispiel: „Das Rathaus haben wir 1977 zu einem Preis von 800.000 DM gekauft. In der Bilanz steht es aber nur mit 160.001 Euro.“ Denn: Das Gebäude selbst wurde über einen Zeitraum von 30 Jahren bis auf einen Wert von 1 Euro abgeschrieben. Der steht nun in der Bilanz. Und auch das Grundstück wurde eher zurückhaltend bewertet. Es steht mit 160.000 Euro zu Buche. „Bei 3680 Quadratmetern Fläche ergäbe das einen Preis von 43,46 Euro je Quadratmeter“, rechnet Möhring vor. „Das ist eher wenig für ein Grundstück in Großburgwedel. Da kann man erkennen, dass wir also noch Reserven haben.“

Alte Jahresabschlüsse werden nachgearbeitet

Mit der Eröffnungsbilanz für das Jahr 2012 ist aber erst der erste Schritt zu einer aussagekräftigeren städtischen Buchführung getan. „Wir müssen jetzt die folgenden Jahre in die Bilanz einpflegen“, erklärt Möhring. „In diesem Jahr soll der Abschluss für das Jahr 2012 und in den folgenden Jahren jeweils zwei bis drei weitere Abschlüsse nachgeholt werden“, sagt der Stadtkämmerer. Insgesamt werden seine Mitarbeiter also noch einige Zeit brauchen, bis sie die Bilanz auf dem Laufenden haben. Ist das geschehen, kann „man sehr gut erkennen, wie sich der Wert der Stadt entwickelt“, sagt der Kämmerer. „Wurde gut gehaushaltet oder das Tafelsilber verschleudert?“

