Burgwedel

Verrät die Fahrzeugdichte in einer Stadt, wie es deren Einwohnern finanziell geht? Die Antwort findet sich in einer jüngst veröffentlichten Statistik der Region Hannover zur Mobilität. Die Antwort lautet ja und ist damit ebenso wenig überraschend wie die Tatsache, dass die drei Kommunen im reichen Norden der Region sich die drei Spitzenplätze teilen. Zwischen Isernhagen mit 725 und der Wedemark mit knapp 670 Fahrzeugen pro 1000 Einwohnern liegt die Stadt Burgwedel mittig auf Rang zwei. Zum Vergleich: In Laatzen, wo der Wohlstand nicht so hoch ist, sind es rund 200 Autos weniger auf 1000 Bewohner als in Burgwedel.

Das Ranking spiegelt ziemlich exakt die Korrelation von Fahrzeugdichte und den Einkommenssteuereinnahmen einer Gemeinde pro Einwohner wider. Diese liegen in Burgwedel knapp unter Spitzenreiter Isernhagen bei fast 600 Euro, in Laatzen hingegen bei vergleichsweise geringen 420 Euro. Allein die Zahlen der Landeshauptstadt passen nicht in die beschriebene Systematik. Dass trotz eines Mittelplatzes bei der Einkommenssteuerkraft „nur“ 400 von 1000 Hannoveranern ein eigenes Fahrzeug fahren, hängt außer den Verkehrs- und Parkplatzverhältnissen mit dem Umstand zusammen, dass mehr als 70 Prozent ihren Arbeitsplatz am Wohnort haben.

Niedrigere Pendlerquote als im übrigen Umland

Im Umland müssen vier Fünftel der dort lebenden sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten auspendeln, um zur Arbeit zu kommen. In Ronnenberg, Hemmingen und Seelze sind es sogar 85 Prozent. Burgwedel gehört mit Wunstorf und Neustadt zu den wenigen Kommunen mit einem unterdurchschnittlichen Auspendleranteil.

Burgwedels Stadtverwaltung hatte im März 2020 absolute Zahlen genannt. Danach besteht der Pendlerstrom an Werktagen aus rund 13.000 Arbeitnehmern. 5346 davon verlassen die Stadt Richtung Arbeitsstelle, 7649 pendeln von auswärts zum Arbeiten vor allem in die Burgwedeler Gewerbegebiete. Um möglichst viele Pendler aus dem Auto zu locken, arbeitet die kommunale Wirtschaftsförderung gemeinsam mit der TU Dortmund und dem Stadtplanungsbüro „plan zwei“ an einem nachhaltigen Mobilitätskonzept.

Dazu gehören auch umweltfreundliche Verkehrsmittel. Aber in puncto Antriebsart trifft der Statistikbericht der Region zur Fahrzeugflotte in Burgwedel keine Aussagen. Regionsweit fahren nur noch 30 Prozent mit Diesel. Von 2019 auf 2020 hat erstmals aber auch die Zahl der benzingetriebenen Fahrzeuge abgenommen, während es bei Elektro- und Hybridautos ein fast 100-prozentiges Plus gab – 14.906 waren Ende 2020 in der Region angemeldet.

Von Martin Lauber