Wettmar

Wie kommen Mitarbeiter von Burgwedeler Unternehmen in Zukunft ohne Staus zur Arbeit? Wie lässt sich der Pendlerverkehr reduzieren? Und wie umweltschonende Lösungen finden, damit nicht jeder im eigenen Auto zur Arbeit fährt? Erste Überlegungen haben Vertreter der Burgwedeler Stadtverwaltung, örtlicher Unternehmen sowie Verkehrs- und Stadtplaner und Wissenschaftler beim Auftakt des Projektes „mobil ans #werk“ am Freitag im Dorfgemeinschaftshaus Wettmar gesammelt. Carsharing, autonome Busse und eine bessere Taktung des öffentlichen Nahverkehrs sind erste Idee, die zu einer Verbesserung des dichten Straßenverkehrs beitragen würden – soweit sind sich schon einmal alle einig.

„Eine Person im Auto kann nicht die Zukunft sein“

„Eine Person im Auto kann nicht die Zukunft sein, dann würden alle noch mehr im Stau stehen“, sagte Meike Levin-Keitel von der Universität Dortmund, die zusammen mit Stadtplanerin Lisa Nieße und Burgwedels Wirtschaftsförderin Anja Hansch das Projekt leitet. Sicher sei, dass zum öffentlichen Nahverkehr andere Angeboten kommen müssten.

Im Rahmen des bundesweiten Zukunftswettbewerbes „#mobilwandel2035“ konnte Burgwedel mit der Projektskizze „mobil ans #werk - Gemeinsam mit Unternehmen mobil“ unter 140 eingereichten Beiträgen punkten. Daher darf die Stadt als eine von bundesweit nur zehn Kommunen 150.000 Euro Fördermittel ausgeben. Ein entscheidender Faktor für die Projektteilnahme sei Burgwedel als attraktiver Wirtschaftsstandort gewesen und der daraus resultierende Pendelverkehr, sagte Levin-Keitel.

Mitarbeiter und Bürger sollen befragt werden

Der zehnmonatige Projektzeitraum, der ersten von zwei Wettbewerbsstufen, hat jetzt begonnen. Wie die Mobilität 2035 und zukunftsträchtige Lösungen aussehen könnten, das soll auch eine öffentliche Online-Umfrage ermitteln. Alle Bürgerinnen und Bürger sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der in Burgwedel ansässigen Firmen können sich daran beteiligen.

Lesen Sie auch Burgwedel will Pendler aus dem Auto locken

Dass so ein Projekt wichtig sei, da waren sich am Freitag alle einig. Neue Mobilität könne zu Fachkräftesicherung beitragen, sagte Hasan Kaya von der Firma Dirk Rossmann Immobilien. Hierfür sei aber auch mehr Wohnraum notwendig. Bianca Rosenhagen, vom gleichnamigen Metallbaubetrieb in Kleinburgwedel ergänzte. „Und wenn der Metronom alle 30 Minuten fahren würde, wäre das ein Meilenstein für alle Pendler.“

Konzept auf andere Kommunen übertragen

Christiane Concilio, Burgwedels Erste Stadträtin, die auf der Fahrt zum Treffen selbst im Stau stand, sagte, man hätte für den Startschuss des Projektes keinen besseren Zeitpunkt finden können. Sie hoffe, dass das ausgearbeitete Konzept auf andere Kommunen übertragen werde. Auch Levin-Keitel sprach von einer Blaupause für sehr viele Gemeinden. „Wir wollen das ausgearbeitete Wissen auf breite Basis stellen“, sagte sie. Noch habe man die Lösungen nicht in der Tasche, aber dafür gebe es nun neun Monate Zeit.

Von Katerina Jarolim-Vormeier