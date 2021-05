Engensen

Wie geht es nach dem Schulabschluss weiter? Diese Frage stellen sich zigtausende Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen nach ihrem Abschluss. Die Pandemie schränkt die Wahlmöglichkeiten ein. Eine Alternative für einen Auslandsaufenthalt oder den sofortigen Beginn einer Ausbildung oder eines Studiums ist ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder der Bundesfreiwilligendienst (BFD). Auch der Reitverein PSV Wulbecktal bietet einen solchen Dienst nun erstmals ab Juli an.

FSJ-ler soll Kinder unterstützen

Der oder die Freiwillige ist unter anderem dafür zuständig, die Reitschüler beim Putzen, Auftrensen und Satteln der Pferde zu unterstützen und mit ihnen die Tiere von der Koppel zu holen. 20 Schulpferde und 180 Mitglieder zählt der Verein insgesamt – rund die Hälfte der Mitglieder kommt wöchentlich zum Unterricht. „Es ist für die Reitlehrerin nicht immer möglich, jeden Reitschüler ausführlich bei der Vorbereitung des Pferdes zu unterstützen“, sagt Vorstandsmitglied Nina Körber. „Und nicht jedes Elternteil, das sein Kind zum Reiten bringt, kann helfen.“

Nina Körber war selbst einst Reitschülerin auf dem Hof. Nun kümmert sich die 33-Jährige als Vorstandsmitglied um die Suche nach einem FSJler. Quelle: Inga Schönfeldt

In diesem Fall soll der oder die Freiwillige den Schülern zur Seite stehen. „Es ist wichtig, dass die Schüler den sicheren Umgang mit den Tieren lernen. Denn reiten heißt nicht nur, sich einfach aufs Pferd zu setzen“, so Körber. „Und für die Pferde ist es auch besser, wenn der Sattel richtig sitzt.“

Sie kümmert sich selbst hauptberuflich um die Freiwilligen beim Deutschen Roten Kreuz. So kam sie auf die Idee, selbst einen FSJ-ler im Verein zu beschäftigen. „Wichtig ist, dass er oder sie mit den Tieren sicher umgehen kann und gewisse Grundkenntnisse beim Reiten hat“, so Körber. „Beim Alter und Geschlecht sind wir dafür komplett offen.“

Eigene Projektideen umsetzen

300 Euro Taschengeld bekommen die oder der Freiwillige im Monat. Dazu stehen ihm oder ihr 25 Bildungstage zur Verfügung, die für Seminare und Lehrgänge genutzt werden können. Es sei aber auch möglich, sich auf dem Hof zum Reitlehrer ausbilden zu lassen oder einen Trainerassistenten- oder einen Jugendleiterschein (Juleika) zu machen, zählt Körber auf.

Auch eigene Ideen einzubringen und Hofturniere oder Rallyes zu organisieren sei denkbar. Das ist zumindest geplant, wenn es die Corona-Bestimmungen wieder erlauben. Denn momentan läuft vieles ein wenig anderes als sonst ab. „Seit November dürfen wir nur Einzelunterricht geben, und auch geführte Ausritte sind derzeit nicht erlaubt“, sagt Körber. Dazu müssen die Reiterinnen und Reiter die Maskenpflicht auf dem gesamten Gelände einhalten und Abstand zueinander wahren.

Bewerbung – so geht’s

„Die Pandemie ist für jeden Betrieb eine riesige Herausforderung. Aber Pferde kann man nicht einfach wie einen Tennisschläger für ein halbes Jahr in die Ecke stellen.“ Die Tiere brauchen täglich Bewegung - und so lief der Betrieb, so weit es erlaubt war, auch während des Lockdowns weiter. „Die Versorgung der Schulpferde muss sichergestellt werden. Das findet unabhängig von Corona auf jeden Fall statt. Und dabei freuen wir uns auf Unterstützung“, so Körber.

Interessierte, die mindestens 16 Jahre alt sind, können sich per E-Mail an Nina Körber (koerber.nina@gmail.com) wenden. Ein formloses Anschreiben genügt. Träger des FSJ ist der ASC Göttingen. Der Dienst kann zwischen 6 und 18 Monaten dauern und ist sozialversicherungspflichtig. Die Einsatzzeit beträgt 39 Stunden pro Woche. 26 Urlaubstage stehen dem Freiwilligen zur Verfügung.

Von Inga Schönfeldt