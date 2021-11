Großburgwedel

„Das ist ja auch mein Geburtstag“, sagt ein Mädchen, als es am Donnerstagvormittag vorsichtig mit einem Schwamm einen der goldenen Stolpersteine in Großburgwedel putzt. „Der ist ja nur ein paar Monate alt geworden“, stellt ein Junge neben ihr fest. 28 kleine goldene Steine sind seit 2019 im Mitteldorf in Höhe der Hausnummern 7 und 9 in den Gehweg eingelassen – sie sollen an die 28 Säuglinge erinnern, die in der NS-Zeit im ehemaligen „Polenheim“ getötet wurden.

„Die Kinder sind sehr mitfühlend“

Grundschüler aus Wettmar und Thönse haben am Donnerstag die Stolpersteine geputzt. Über den Nationalsozialismus, den Krieg, die Massenmorde und das Schicksal der Säuglinge wissen sie noch wenig. Vielleicht ist das auch gut so. „Die Zusammenhänge sind noch zu groß für die Kinder“, meint Anna-Marie von Badewitz, Leiterin der Grundschule Kleinburgwedel. Doch mit dem Tod hätten viele schon Erfahrungen gemacht. Auch in Wettmar wurden zuvor erste Ansätze über die Geschichte des Nationalsozialismus im vierten Jahrgang vermittelt. „Wir erklären, dass es damals viel Leid gab. Die Kinder sind mitfühlend und können sich das vorstellen“, sagt Jeannine Schneider, Leiterin der Grundschule Thönse. Und so verwundert es nicht, dass letztlich in den Klassen sogar gelost werden musste, um zu entscheiden, wer zur Putzaktion der Stolpersteine mitgehen durfte. Jedes Jahr sollen nun Viertklässler der beiden Schulen daran teilnehmen können.

Schülerinnen und Schüler der Grundschulen Kleinburgwedel und Thönse putzen Stolpersteine für getötete Säuglinge. Quelle: Max Baumgart

Die Putzpatenschaft der Schulen hat sich die Stadt ausdrücklich gewünscht. „Es war uns wichtig, dass Kinder die Steine pflegen und nicht Erwachsene“, sagt Andrea Stroker, Leiterin des Ordnungs- und Sozialamtes Burgwedel. Schließlich waren die Opfer des Nationalsozialismus, derer die Stolpersteine gedenken, ebenfalls noch Kinder. Stroker hatte daher bei allen Grundschulen in Burgwedel angefragt, ob sie mit ihren Schülerinnen und Schülern die Steine putzen wollten, und aus Kleinburgwedel und Thönse sei direkt eine Zusage gekommen.

Nach der Putzaktion legen die Schülerinnen und Schüler Rosen neben den Stolpersteinen nieder. Quelle: Max Baumgart

„Das ist ein Thema, das nie zu Ende geht“, sagte Ortsbürgermeister Rolf Fortmüller (CDU), der am Donnerstag auch vor Ort war, und betonte die Wichtigkeit der Stolpersteine.

Die Arbeit der Kinder hat sich gelohnt: Schon nach kurzer Zeit strahlten die Gedenksteine wieder golden. „So fallen die Stolpersteine wieder häufiger auf“, sagte Fortmüller. Ordnungsleiterin Stroker berichtete, dass immer wieder Menschen anhalten würden, um die Gedenksteine zu betrachten.

Nazis nehmen Zwangsarbeiterinnen ihre Babys weg

Gunter Demnig, Gründer des Stolperstein-Projekts, hatte die Steine im November 2019 verlegt. Die „Ausländerkinder-Pflegestätte“, in der die 28 Säuglinge in der NS-Zeit getötet wurden, stand bei der Adresse Im Mitteldorf 9. Die Nazis nahmen den Müttern, Zwangsarbeiterinnen auf den Bauernhöfen in Burgwedel, ihre Kinder weg und brachten sie in das „Polenheim“, wie es auch genannt wurde. Dort überlebten die meisten Säuglinge nur wenige Monate.

Czeslaw Paszkowiec war einer der getöteten Säuglinge. Quelle: Max Baumgart

Die Historikerin Irmtraud Heike und der Journalist Jürgen Zimmer hatten viereinhalb Jahre lang das Schicksal der Säuglinge recherchiert und die Ergebnisse im Buch „Geraubte Leben. Spurensuche: Burgwedel während der NS-Zeit“ versammelt.

Die Stadt will sich auch in Zukunft mit Burgwedel in der NS-Zeit auseinandersetzen. „Es soll wieder ein Arbeitskreis gebildet werden“, kündigte Stroker am Donnerstag an. Dieser soll weitere Opfer des Nationalsozialismus in Burgwedel recherchieren, damit auch ihrer gedacht werden kann.

Von Max Baumgart